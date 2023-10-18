Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его мнению, визит кремлевского диктатора на форум "Один пояс, один путь" лишь подчеркнул, что Москва и Пекин находятся в разных весовых категориях мировой политики.

Смотрите также Справедливость есть: украинец, потерявший все из-за российского вторжения, сорвал куш в лотерее

Подробности встречи Путина и Си

Путин привез в Китай в основном экономические предложения, в том числе идею "северного морского пути" и строительство нового газопровода. Однако Китай, имеющий торговое обращение с Москвой на уровне 200 млрд долларов, эти проекты, похоже, не сильно заинтересовали.

"Китаю неинтересен газопровод "Сила Сибири 2". Зато он заинтересован в возвращении отдельных территорий России, принадлежащих ныне России. Перед визитом Путин отметил, что "все территориальные споры с Китаем конструктивно разрешаются". А это значит, что все ранее "спорные" территории будут постепенно отходить Китаю", – предположил Давидюк.

Обратите внимание! Кроме возвращения территорий Китай заинтересован также в получении советских военных технологий. И по последним сообщениям, Россия передала Китаю свои технологии построения подлодок, с которыми Пекин раньше имел проблемы.

Китай не воспринимает Путина всерьез

Также выразителен тот факт, что Си Цзиньпин провел большинство встреч со своими партнерами в среду, заставив Путина ждать в течение одного дня.

"Вчера (с Си Цзиньпинем – 24 Канал) встретились все, кто хотел – даже 35-летний президент Чили. Зато Путин стоял в конце очереди. "Один пояс, один Путь" – это крупная китайская свадьба, на которой Путина не выделили как отдельного значимого гостя", – заметил политолог.

Николай Давидюк о поездке Путина в Китай: смотрите видео

Для того чтобы не скучать, за время ожидания встречи с Си кремлевский диктатор встретился с лидерами Лаоса, Монголии, Таиланда, Пакистана и Венгрии. Примечательно, что для того, чтобы увидеться с Орбаном, Путину пришлось лететь около 10 000 километров.

Насколько совпадают интересы Путина и Си

Важным аспектом китайско-российских отношений является то, что Пекин не хочет открыто быть частью "оси зла" вместе с Россией, КНДР и Ираном.

Экономически Россия не может ничего предложить Китаю, кроме воздушных замков, тогда как Китай производит многомиллиардные инвестиции по всему миру. Пекин расширяет свои зоны влияния, в то время как влияние России "схлопывается",

– подчеркнул Давидюк.

Что известно об иностранных делах Москвы