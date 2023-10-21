Получил, но не то, что хотел: почему Китаю не выгодно сейчас помогать России

На днях Владимир Путин посетил Китай, где проходил Международный форум "Один пояс, один путь". Известно, что президент встретился с Си Цзиньпином. Вероятно, Путину было важно получить определенные договоренности по энергетическому партнерству.

Впрочем, российский диктатор не получил то, на что рассчитывал. Об этом 24 Каналу отметила российская оппозиционерка Ольга Курносова. У Китая есть другие проблемы.

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"Я думаю, что-то он (Путин – 24 Канал) получил, но совсем не то, на что рассчитывал. Китай имеет достаточно нефти и газа и ему не нужно столько, сколько ему пытается продать Россия. Все, что нужно, они уже покупают", – объяснила Курносова.

Проблемы Китая

Что касается проблемы Китая, то, по словам Ольги Курносовой, она в деньгах. Страна вложила в проект "Шелковый путь" 1 триллион долларов, которые до сих пор не окупились. Он предусматривал транспортный маршрут из промышленных центров Китая в Европу. А Си Цзиньпин хотел превратиться из регионального в международного игрока.

"Китай думает о своих интересах. То, что они получают сегодня от России – количество минусов преобладает над количеством плюсов. Но так как Китай хочет быть вторым полюсом противодействия США, он держит мальчика на побегушках Путина", – сказала оппозиционерка.

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Китаю выгодна ослабленная Россия. Но Си получает свои минусы от общения с Путиным и санкций.

"Из политических предубеждений такую Россию держат. Но серьезной поддержки не будет. Поэтому приходится ездить в Северную Корею и предлагать российским туристам там отдыхать", – добавила она.

Напомним, 18 октября так называемый глава российского МИД Сергей Лавров посетил Северную Корею и во время пресс-конференции предложил россиянам ехать туда отдыхать.

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