Зачем Путин отправился в Китай и о чем говорил с Си Цзиньпином. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что во время речи на пресс-конференции президента России понесло непонятно куда.

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Не нужно искать логику

В первую очередь удивило "гостеприимство" Путина. Он неожиданно пригласил президента США Джо Байдена "на чаепитие", но попросил его взять с собой блины. На самом деле "неожиданностей" во время речи Путина было много.

В российских оппозиционных кругах о блинах есть целая история. Оппозиционная журналистка Ксения Ларина на Масленицу написала в своих соцсетях, что не может печь и есть блины, когда идет война. Ее, конечно, захейтили за это сообщение. После этой ситуации блины стали своеобразным символом. Возможно, таким образом Путин перекликается с оппозицией,

– сказал Шейтельман.

Затем президент страны-агрессора сообщил, что Россия начала патрулировать небо над Черным морем с помощью МиГ-31К. Оккупанты уже перебросили четыре истребителя на временно оккупированный Крымский полуостров. Однако логики в таких действиях мало, если не сказать, что она отсутствует. Ведь у Украины есть дальнобойные ракеты, которые спокойно долетят в Крым.

Это пока МиГ-31К в Беларуси взлетают, то мы не можем ничего сделать, а здесь у нас нет проблем. ВСУ уже нанесли удары по штабу черноморского флота, существенно повредили подводную лодку. Путин нарисовал хорошую мишень для ATACMS,

– отметил политтехнолог.

Впрочем, главное мнение Путин сказал накануне визита в Китай. В интервью китайскому телевидению глава Кремля заявил, что якобы нет никакого мирового порядка. Днем ранее диктатор сказал, что Россия якобы воюет не за территории, а за новый мировой порядок для того, чтобы установить свои правила. А дальше он приехал в Китай. По всей вероятности, он хочет предложить Си Цзиньпину установить новые правила в мире.

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