Российский фотограф обнародовал фото выступления президента России Владимира Путина в Пекине. В сети заметили схожесть трибуны с гробом. 24 Канал.
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"Особые" фотографии Путина
Снимки сделали во время выступления российского президента на форуме "Один пояс – один путь". Фото вызвали насмешки среди пользователей сети, однако первым внимание на сходство обратил автор фотографий, российский журналист Андрей Мальгин.
Путин выступал за удивительной трибуной / Фото российского фотографа
Удивительная пекинская сценография. Такое впечатление, что он выступает из гроба,
– написал он.
Пользователи отметили, что Путин на фото "выглядит неплохо как для покойника". В то же время, они также отметили, что гвоздики подошли бы российскому президенту лучше.
Реакция пользователей на трибуну / Скриншоты соцсетей
Путин посетил Пекин
- Российский президент Владимир Путин 17 октября прибыл с официальным визитом в столицу Китая – Пекин. Там у главы Кремля было запланировано несколько встреч с иностранными лидерами.
- К тому же президент страны-агрессорки также встретился и с главой КНР Си Цзиньпинем. В Китае глава Кремля планирует пробыть два дня.
- Следует отметить, что это вторая иностранная поездка российского президента после того, как ордер на его арест выдал Международный уголовный суд. До этого Путин в начале октября посещал саммит СНГ в киргизском Бишкеке.