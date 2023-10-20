Російський фотограф оприлюднив фото виступу президента Росії Владіміра Путіна у Пекіні. У мережі помітили схожість трибуни із труною, пише 24 Канал.
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"Особливі" світлини Путіна
Знімки зробили під час промови російського президента на форумі "Один пояс – один шлях". Фото викликали насмішки серед користувачів мережі, однак першим увагу на схожість звернув автор світлин, російський журналіст Андрій Мальгін.
Путін виступав за дивною трибуною / Фото російського фотографа
Дивна пекінська сценографія. Таке враження, що він виступає з труни,
– написав він.
Користувачі зазначили, що Путін на фото "виглядає непогано, як для покійника". Водночас вони також відзначили, що гвоздики підійшли б російському президенту краще.
Реакція користувачів на трибуну / Скриншоти соцмереж
Путін відвідав Пекін
- Російський президент Владімір Путін 17 жовтня прибув з офіційним візитом у столицю Китаю – Пекін. Там в очільника Кремля було заплановано кілька зустрічей з іноземними лідерами.
- До того ж президент країни-агресорки також зустрівся і з очільником КНР Сі Цзіньпінем. У Китаї очільник Кремля планує пробув два дні.
- Варто зазначити, що це друга іноземна поїздка російського президента після того, як ордер на його арешт видав Міжнародний кримінальний суд. До цього Путін на початку жовтня відвідував саміт СНД у киргизькому Бішкеку