Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционер, блоггер, юрист Марк Фейгин, заметив, что отношения Москвы и Пекина такие же, как и были до этого. Единственное, что может свидетельствовать о хотя бы частичном сближении – это схожие заявления стран по повооду ситуации на Ближнем Востоке.
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Чего на самом деле хочет Китай
Министр иностранных дел Китая озвучил практическое такое же заявление по ситуации в Израиле, как и российская сторона. Это при том, что у Китая с Израилем долгое время были особые, комплиментарные отношения. Но это лишь частично можно считать сближением с Москвой, потому что для Си Цзиньпина, прежде всего, важны его цели.
Он хочет повсюду выступать в роли главного посредника, миротворца, требуя вместо этого отдать ему Тайвань,
– подчеркнул Марк Фейгин.
Именно так звучит сегодня диалог Китая с Вашингтоном. Страна готова "давить" на Путина, стать посредником между Ираном и Израилем, но просит Тайвань. На это никто не соглашается, поэтому Китай решает ничего не делать и ждет пока ситуация обостряется.
Российский оппозиционер объяснил, изменились ли отношения Китая и России: смотрите видео
Китай стремится к дивидендам
Появилось расследование, в котором сообщается, что через порты Владивостока проходят средства вооружения из Северной Кореи. По словам Фейгина, без Китая этого не могло произойти. Пока неизвестно о каком количестве оружия говорится. Относительно всего прочего никакого сближения не заметно.
Более того, поездка Путина в Пекин является ответным визитом, ведь несколькими месяцами ранее, в Россию с государственным визитом приезжал Си Цзиньпин. Никаких радикальных заявлений в ходе их последней встречи не прозвучало. Возможно, что-то происходит на уровне конфиденциальных отношений, но это не свидетельствует о большом сближении.
Китай не хочет иметь лишних расходов из-за войны. Он хочет получать дивиденды, но нести потери из-за войны, которую ведет Москва в Украине, Китай не хочет,
– подчеркнул российский оппозиционер.
Для Си Цзиньпина это принесет лишние санкции и ограничения. А самое главное, что Китай открыто нигде не воюет. По мнению Фейгина, страна только ищет выгоду, постоянно избегая лишних потерь и рисков. Москва наоборот – рисков не считает.
Чем запомнился визит Путина в Китай
- Российский диктатор прибыл в Пекин 17 октября. Кроме встреч с иностранными представителями и лидером КНР Си Цзиньпинем, Путин принял участие в форуме "Один пояс – один путь". Во время встречи с гостями мероприятия он заметно нервничал и сжимал пальцы в кулак.
- В Китай вместе с Путиным уехала и ядерный чемодан. Кадры, на которых чемодан несут офицеры, обнародовали в сети. У Президента США тоже есть похожий чемодан. В нем хранятся коды, которыми можно подтвердить приказ о запуске ядерных ракет, если Джо Байден не находится в Белом доме.
- Запомнился визит и тем, что Путина приняли только на следующий день после его приезда в Пекин. Днем ранее Си Цзиньпин встретился с большинством гостей форума. Тем временем российский диктатор, ожидая разговора, успел пообщаться с лидерами Лаоса, Монголии, Таиланда, Пакистана.