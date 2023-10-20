Навіщо Путін приїжджав до Китаю та про що говорив з Сі Цзіньпіном. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що під час промови на пресконференції президента Росії понесло незрозуміло куди.

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Не треба шукати логіку

Насамперед здивувала "гостинність" Путіна. Він неочікувано запросив президента США Джо Байдена "на чаювання”, але попросив його взяти з собою млинці. Насправді "несподіванок" під час промови Путіна було багато.

У російських опозиційних колах про млинці є ціла історія. Опозиційна журналістка Ксенія Ларіна на Масляну написала у своїх соцмережах, що не може пекти і їсти млинці, коли іде війна. Її, звісно, захейтили за цей допис. Після цієї ситуації млинці стали своєрідним символом. Можливо, у такий спосіб Путін перегукується з опозицією,

– сказав Шейтельман.

Потім президент країни-агресора повідомив, що Росія почала патрулювати небо над Чорним морем за допомогою МіГ-31К. Окупанти вже перекинули чотири винищувачі на тимчасово окупований Кримський півострів. Однак логіки у таких діях мало, якщо не сказати, що вона геть відсутня. Адже Україна має далекобійні ракети, які спокійно долетять до Криму.

Це ж поки МіГ-31К у Білорусі злітають, то ми не можемо нічого зробити, а тут в нас немає проблем. ЗСУ вже завдали ударів по штабу чорноморського флоту, суттєво пошкодили підводний човен. Путін намалював хорошу мішень для ATACMS,

– зазначив політтехнолог.

Втім, головну думку Путін сказав напередодні візиту в Китай. В інтерв'ю китайському телебаченню очільник Кремля заявив буцімто немає ніякого світового порядку. За день до цього диктатор сказав, що Росія нібито воює не за території, а за новий світовий порядок для того, щоб встановити свої правила. А далі він приїхав у Китай. Ймовірно, він хоче запропонувати Сі Цзіньпіну встановити нові правила у світі.

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