Утім, російський диктатор не отримав те, на що розраховував. Про це 24 Каналу зазначила російська опозиціонерка Ольга Курносова. Китай має інші проблеми.

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"Я думаю, щось він (Путін – 24 Канал) отримав, але геть не те, на що розраховував. Китай має достатньо нафти та газу і йому не потрібно стільки, скільки йому намагається продати Росія. Все, що треба, вони вже купують", – пояснила Курносова.

Проблеми Китаю

Щодо проблеми Китаю, то за словами Ольги Курносової, вона у грошах. Країна вклала в проєкт "Шовковий шлях" 1 трильйон доларів, які досі не окупилися. Він передбачав транспортний маршрут з промислових центрів Китаю до Європи. А Сі Цзіньпін хотів перетворитися з регіонального на міжнародного гравця.

"Китай думає про свої інтереси. Те, що вони отримують сьогодні від Росії – кількість мінусів переважає над кількістю плюсів. Але так як Китай хоче бути другим полюсом протидії США, він тримає хлопчика на побігеньках Путіна", – сказала опозиціонерка.

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Китаю вигідна ослаблена Росія. Але Сі отримує свої мінуси від спілкування з Путіним та санкцій.

"З політичних упереджень таку Росії тримають. Але серйозної підтримки не буде. Тому доводиться їздити в Північну Корею і пропонувати російським туристам там відпочивати", – додала вона.

Нагадаємо, 18 жовтня так званий очільник російського МЗС Сєргєй Лавров відвідав Північну Корею і під час пресконференції запропонував росіянам їхати туди відпочивати.

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