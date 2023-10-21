В ефірі 24 Каналу ведучий каналу "Ходорковський LIVE" Сергій Асланян розповів, чого прагне досягнути президент ворожої країни поїздками в Китай та як це вплине на ситуацію у світі.

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Путін ділить світ

Китай – це не дресований цуцик на повідку в Путіна. У Пекіна свої завдання і Росія для Китаю не союзник. Це сусід, з яким треба мати якісь відносини, але аж ніяк невигідний партнер.

І коли з боку здається, що нібито Путін поїхав до свого друга Сі Цзіньпіна про щось домовлятися, щоб отримати зброю, це зовсім не так,

– зазначив Асланян.

Путін розпочав війні в Україні, до якої дуже давно готувався, але ніяк не може у ній перемогти. Після чого влаштував другу війну в Нагірному Карабасі, яку взагалі ніхто не помітив, бо вона тривала одну добу. Тепер очільник Кремля організував за допомогою свого союзника ХАМАС війну в Ізраїлі.

Путін поїхав у Пекін ділити світ. Підписувати пакт Молотова – Ріббентропа. Тому що зараз для того, щоб почати торгувати Україною треба ще щось десь підпалити, аби воно вибухнуло. Наприклад, нацькувати КНДР на Південну Корею. А коли це відбудеться, то Китай повинен заздалегідь знати й не перешкоджати Росії,

– мовив каналу "Ходорковський LIVE".

До речі, у Китаю така ж сама бутафорська армія як у Росії. Свою небоєздатність Китай перевіряв у 1979 році, напавши на В'єтнам. Тоді Пекін програв війну й відтоді Китай не брався за зброю. Китайці у цьому відношенні точно такі як і росіяни, поготів брехати їх вчили старші радянські товариші.

"Зараз Путін влаштовує війну в Ізраїлі, потім війну між Кореями, а далі можна розмінювати Сирію й після цього як миротворець скаже, що готовий припинити війни, але в обмін попросить віддати на роздертя Україну. От за цим він поїхав в Китай", – додав Асланян.

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