Керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, чому Пекін допомагає Москві, але недостатньо для її перемоги у війні проти України.

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"По-перше, це чисто прагматичний інтерес з погляду заробітку. Вони дають це не безплатно. Це не допомога, а купівля", – констатував Чаленко.

Зверніть увагу! Раніше OSINT-аналітики з агенції Molfar з'ясували, як Росія отримує китайські дрони. Один зі способів – створення компанії в іншій країні, яка на замовлення купує потрібні товари та передає їх країні-агресорці.

Сильна Росія невигідна Китаю

Пекін думає, що таким підсиленням Росії він послабить США, що геополітично має зіграти йому в плюс.

Водночас Китаю невигідно сьогодні надавати Росії остаточну перемогу. Він грає у свою гру, і сильна Росія йому теж невигідна,

– зазначив Чаленко.

Так, Китай хоче взяти з Росії максимум майже задарма, а також наростити частку свого бізнесу на внутрішньому російському ринку.

У яку гру грає Китай, допомагаючи Росії: дивіться відео 24 Каналу

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