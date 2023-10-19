В ефірі 24 каналу політтехнолог та офіцер ЗСУ Тарас Березовець пояснив, що Китай й Росія уклали те, що можна назвати "угодою століття". Вона стосується постачання російського зерна й продуктів сільського господарства до Китаю на фантастичну суму – понад 25 мільярдів доларів. Все це має відбутися протягом найближчих 6 років.

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Тарас Березовець зазначив, що треба визнати – це величезний успіх окупанта, адже вони знайшли для себе новий ринок для збуту продукції. У Китаю насправді є вибір з ким працювати, але бачимо, що вони вирішили дати росіянам можливість.

Проте тут виникає питання походження цієї сільськогосподарської продукції. Сама Росія не здатна забезпечити такі обсяги виробництва, адже їм ще треба годувати своє власне населення. Саме тому це може означати, що Росія збирається вирощувати ці врожаї на тимчасово окупованих територіях України,

– пояснив Березовець.

Це ставить Китай в дуже незручну ситуацію, адже неодмінно постане питання походження цих сільськогосподарських продуктів. На думку політтехнолога, українське керівництво буде порушувати це на всіх світових майданчиках. Тоді Китай, який заявляє про свій нейтралітет, буде виглядати дуже погано.

Дивіться повне відео з Тарасом Березовцем на ютубі 24 Каналу:

Які ще співпраці мають Росія та Китай

За словами політтехнолога, Росія та Китай активно розвивають власне співробітництво у сфері ВПК. В перше чергу, там зацікавлені у виробництві російської авіатехніки. Їх дуже цікавить співпраця Росії та Китаю щодо виробництва БпЛА, в тому числі й ударних.

Крім того, Пекін зараз активно проводить модернізацію власних збройних сил. Зокрема, через можливу ескалацію з Тайванем.

Саме тому Росія та Китай не на словах, а в практичній площині зараз починають реалізовувати дуже багато проєктів,

– наголосив Тарас Березовець.

"Не забуваємо, що ще є спільні проєкти в енергетичних сферах. Бажання Китаю інвестувати в райони далекого сходу самої Росії. Саме тому треба бути дуже уважним зараз, спостерігаючи за тими сферами, в яких Китай співпрацюватиме з Росією. Тим більше, що Росія, яка перебуває під санкціями, потребує збуту власної продукції. А можливість співпраці з Китаєм зараз буде допомагати Путіну "триматися на плаву", – додав політтехнолог.

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