В эфире 24 канала политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец объяснил, что Китай и Россия заключили то, что можно назвать "сделкой века". Оно касается поставок российского зерна и продуктов сельского хозяйства в Китай на фантастическую сумму – более 25 миллиардов долларов. Все это должно произойти в ближайшие 6 лет.

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Тарас Березовец отметил, что надо признать – это огромный успех оккупантов, ведь они нашли для себя новый рынок для сбыта продукции. У Китая действительно есть выбор с кем работать, но видим, что они решили дать россиянам возможность.

Однако здесь возникает вопрос о происхождении этой сельскохозяйственной продукции. Сама Россия не способна обеспечить такие объемы производства, ведь им еще нужно кормить свое население. Именно поэтому это может означать, что Россия собирается выращивать эти урожаи на временно оккупированных территориях Украины.

– объяснил Березовец.

Это ставит Китай в очень неудобную ситуацию, ведь непременно встанет вопрос о происхождении этих сельскохозяйственных продуктов. По мнению политтехнолога, украинское руководство будет нарушать это на всех мировых площадках. Тогда Китай, заявляющий о своем нейтралитете, будет выглядеть очень плохо.

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Какое еще сотрудничества имеют Россия и Китай

По словам политтехнолога, Россия и Китай активно развивают собственное сотрудничество в сфере ВПК. В первую очередь там заинтересованы в производстве российской авиатехники. Их очень интересует сотрудничество России и Китая по производству БПЛА, в том числе ударных.

Кроме того, Пекин сейчас активно проводит модернизацию собственных вооруженных сил. В частности, из-за возможной эскалации с Тайванем.

Именно поэтому Россия и Китай не на словах, а в практической плоскости сейчас начинают реализовывать очень много проектов.

– подчеркнул Тарас Березовец.

"Не забываем, что еще есть общие проекты в энергетических сферах. Желание Китая инвестировать в районы дальнего востока самой России. Именно поэтому нужно быть очень внимательным сейчас, наблюдая за теми сферами, в которых Китай будет сотрудничать с Россией. Тем более что Россия, которая находится под санкциями, нуждается в сбыте собственной продукции, а возможность сотрудничества с Китаем сейчас будет помогать Путину "держаться на плаву", – добавил политтехнолог.

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