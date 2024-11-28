Чому Путін посилює рівень шантажу зараз

Путін використав саміт ОДКБ у Казахстані для того, щоб знову шантажувати Україну та світ ракетним комплексом "Орешник". Зі слів Путіна можна зрозуміти, що удар "Орешником" по Дніпру не викликав такого пропагандистського ефекту, на який розраховували у Кремлі. Він не призвів до відмови Заходу та України від далекобійних ударів по Росії.

Шантаж продовжується

Путін знову підіймає ставки. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

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По-перше, Путін детально розповів своїм колегам з країн СНД про технічні властивості "Орешника" і навіть порівняв удар кількома цими ракетами з ядерною зброєю тільки без ефекту ядерного ураження.

По-друге, Путін попередив, що можуть бути обрані цілі для нових ударів "Орешником", який вже запускається у серійне виробництво. Серед цих цілей він називає центри ухвалення рішень. У такий спосіб Путін фактично шантажує Україну знищенням військового та політичного керівництва держави.

Я вже говорив про те, що у період з листопада 2024 року по січень 2025 року Москва намагатиметься ліквідувати президента України Володимира Зеленського та інших чиновників, щоб продемонструвати, що вона не вважає їх легітимними лідерами держави, з якою веде війну. Поки що таких спроб за допомогою "Орешника" ми не бачили, однак заяви вже є.

Ба більше, Путін знову говорить про "нелегітимність" влади в Україні, нагадуючи, що в нашій країні не було виборів. До того ж Путін звертається до українських військових і попереджає, що він не вважає їх людьми, які захищають власну Батьківщину, бо вони, мовляв, виконують накази "узурпаторів" і таким чином є співучасниками злочинів того, що Путін називає "київським режимом".

Усе це має легітимізувати в очах росіян спроби вбивства українського керівництва. Я продовжую вважати, що можливість таких дій у найближчі тижні є абсолютно реальною.

Абсурдність позиції Путіна щодо переговорів

Путін у своєму виступі ще раз демонструє, як він ставиться до реалій російсько-української війни. Варто нагадати, що ця словесна ескалація відбувається саме тоді:

коли у США готуються до передачі влади від Джо Байдена до Дональда Трампа,

коли Трамп призначив нового спеціального представника по ймовірних перемовинах для закінчення російсько-української війни,

коли у світі існує версія про те, що Трампу буде легше домовитися як з Зеленським, так і з Путіним.

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Путін абсолютно чітко демонструє, що не має ніякого реального бажання перемовин, а якщо хтось хоче проводити з ним перемовини, то має враховувати його ультимативні вимоги.

Про ці вимоги на тлі виступу Путіна говорив заступник очільника МЗС Росії Сєргєй Рябков. Він підкреслив, що перемовини почнуться тільки після того:

як Україна залишить території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які зараз контролює Київ;

як Україна ухвалить рішення щодо демілітаризації, тобто щодо фактично розпуску українських збройних сил;

як Україна проведе денацифікацію, хоча ми досі не знаємо, що конкретно Росія вкладає у цю термінологію;

як Україна оголосить про свій вічний нейтральний і без'ядерний статус.

Лише після того, як всі ці заходи будуть здійсненні, можуть розпочатися перемовини про припинення вогню. Тобто весь час, коли Україна буде роззброюватися і капітулювати, Росія буде продовжувати стріляти й вбивати.

Путін посилює рівень шантажу, аби Захід зрозумів, що він не змінить свою позицію щодо переговорів. Очільник Кремля сподівається, що цей шантаж примусить Байдена або Трампа погодитися на капітуляцію перед ним. Саме американської капітуляції прагне Путін, адже вона дуже швидко перетворить Росію на справжнього політичного гегемона Європи.