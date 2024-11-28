Почему Путин усиливает уровень шантажа сейчас

Путин использовал саммит ОДКБ в Казахстане для того, чтобы снова шантажировать Украину и мир ракетным комплексом "Орешник". По словам Путина можно понять, что удар "Орешником" по Днепру не вызвал такого пропагандистского эффекта, на который рассчитывали в Кремле. Он не привел к отказу Запада и Украины от дальнобойных ударов по России.

Шантаж продолжается

Путин снова поднимает ставки. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Во-первых, Путин подробно рассказал своим коллегам из стран СНГ о технических свойствах "Орешника" и даже сравнил удар несколькими этими ракетами с ядерным оружием только без эффекта ядерного поражения.

Во-вторых, Путин предупредил, что могут быть выбраны цели для новых ударов "Орешником", который уже запускается в серийное производство. Среди этих целей он называет центры принятия решений. Таким образом Путин фактически шантажирует Украину уничтожением военного и политического руководства государства.

Я уже говорил о том, что в период с ноября 2024 года по январь 2025 года Москва будет пытаться ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и других чиновников, чтобы продемонстрировать, что она не считает их легитимными лидерами государства, с которым ведет войну. Пока таких попыток с помощью "Орешника" мы не видели, однако заявления уже есть.

Более того, Путин снова говорит о "нелегитимности" власти в Украине, напоминая, что в нашей стране не было выборов. К тому же Путин обращается к украинским военным и предупреждает, что он не считает их людьми, которые защищают собственную Родину, потому что они, мол, выполняют приказы "узурпаторов" и таким образом являются соучастниками преступлений того, что Путин называет "киевским режимом".

Все это должно легитимизировать в глазах россиян попытки убийства украинского руководства. Я продолжаю считать, что возможность таких действий в ближайшие недели абсолютно реальна.

Абсурдность позиции Путина относительно переговоров

Путин в своем выступлении еще раз демонстрирует, как он относится к реалиям российско-украинской войны. Стоит напомнить, что эта словесная эскалация происходит именно тогда:

когда в США готовятся к передаче власти от Джо Байдена к Дональду Трампу,

когда Трамп назначил нового специального представителя по вероятным переговорам для окончания российско-украинской войны,

когда в мире существует версия о том, что Трампу будет легче договориться как с Зеленским, так и с Путиным.

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Путин абсолютно четко демонстрирует, что не имеет никакого реального желания переговоров, а если кто-то хочет проводить с ним переговоры, то должен учитывать его ультимативные требования.

Об этих требованиях на фоне выступления Путина говорил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что переговоры начнутся только после того:

как Украина оставит территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас контролирует Киев;

как Украина примет решение о демилитаризации, то есть о фактическом роспуске украинских вооруженных сил;

как Украина проведет денацификацию, хотя мы до сих пор не знаем, что конкретно Россия вкладывает в эту терминологию;

как Украина объявит о своем вечном нейтральном и безъядерном статусе.

Только после того, как все эти меры будут осуществлены, могут начаться переговоры о прекращении огня. То есть все время, когда Украина будет разоружаться и капитулировать, Россия будет продолжать стрелять и убивать.

Путин усиливает уровень шантажа, чтобы Запад понял, что он не изменит свою позицию относительно переговоров. Глава Кремля надеется, что этот шантаж заставит Байдена или Трампа согласиться на капитуляцию перед ним. Именно американской капитуляции стремится Путин, ведь она очень быстро превратит Россию в настоящего политического гегемона Европы.