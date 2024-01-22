Обміняє на ядерні технології: за чим Путін може поїхати до Північної Кореї

Найближчим часом Владімір Путін може поїхати з візитом до КНДР. Зважаючи на нелюбов диктатора до поїздок за кордон, він чогось серйозно потребує від Північної Кореї.

Раніше до Москви приїжджав лідер КНДР Кім Чен Ин, після чого було зафіксоване використання північнокорейських ракет та снарядів в Україні. Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що Путін знову може жебракувати ресурси, яких йому бракує.

Радимо переглянути 38 паралель․ Що задумав Кім Чен Ин і чи вигідна нова війна Росії та Китаю

Для чого Путіну їхати в КНДР

У Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що Владімір Путін незабаром може відвідати їхню країну. Якщо російський лідер таки поїде до Північної Кореї найближчими днями, це буде його перший закордонний візит, починаючи з Нового року.

Росії дуже потрібно щось від КНДР. Путін, попри те, що боїться кудись їздити, все ж змушений це робити. Раніше у нього були інші "великодержавні понти", Путін дозволяв собі запізнюватись до Папи Римського, Королеви Єлизавети. Тепер у пристойні будинки його не пускають, а він точно приїжджає по графіку туди, куди йому скаже Кім Чен Ин та Ердоган,

– заявив Тарас Загородній.

На 12 лютого у Владіміра Путіна запланований візит до Туреччини. За повідомленнями ЗМІ, лідер країни Реджеп Тайїп Ердоган очікує на прибуття до нього з офіційним візитом не лише президента Росії, а й очільника Ірану – Ібрагіма Раїсі.

Найімовірнішою причиною можливої поїздки Путіна до Північної Кореї є питання щодо військового співробітництва між цими країнами.

"Не виключаю, що в КНДР хочуть створити промисловий хаб – дати грошей, технологій та сировину для того, щоб Кім Чен Ин міг загнати на заводи до мільйона людей, які працюватимуть на російську оборону", – наголосив політолог.

Росія натомість може запропонувати Північній Кореї ядерні технології, яких корейцям, очевидно, бракує для подальшого залякування Сполучених Штатів Америки та Південної Кореї.

Співпраця Росії та Північної Кореї: що треба знати