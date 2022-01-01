Путін загнав Росію в ізоляцію, – Огризко про розмову глави Кремля з Байденом
Джерело:24 канал
Розмова Джо Байдена та Володимира Путіна стала черговим приводом для пропаганди заговорити про так звану перемогу. Проте позиція Заходу щодо Кремля незмінна – Росії можуть загрожувати серйозні санкції.
Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр закордонних справ України 2007 – 2009 років Володимир Огризко. За його словами, згода США на перемовини з Росією не означає, що Путін отримає, що хоче.
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Захід згуртувався проти Росії
Наразі весь Захід згуртувався проти Москви. Володимир Огризко зазначив, що нема на Заході країн, які б навіть так званим слабким голосом виступили за Путіна.
Путін загнав Росію в зовнішньополітичну ізоляцію.
За словами ексглави МЗС України, російська пропаганда уже святкує перемогу, мовляв, Путін змусив Байдена до перемовин, проте це далеко від істини.
Проте щодо пересічного російського громадянина, який вірить в "скрєпи" – пропаганда безумовно використовуватиме слова про "перемогу".
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"Не перейти червону лінію, яку Байден ще раз накреслив, у нього (Путіна – 24 канал) вистачить розуму. Якщо не у Путіна, то у його військових, які добре розуміють, що таке військова операція", – сказав Володимир Огризко.
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Розмова Путіна з Байденом: коротко
- Ввечері 30 грудня Володимир Путін та Джо Байден провели телефонну розмову, яка тривала приблизно годину.
- Важливо, що розмова президентів США та Росії відбулася на тлі нестабільної ситуації навколо України та загрози нападу з боку росіян. Водночас у Раді нацбезпеки та оборони повідомили, що українці можуть "відпочивати та святкувати спокійно".
- Джо Байден, під час телефонної розмови 30 грудня, озвучив Володимиру Путіну два шляхи подальшого розвитку відносин між країнами. Перший – це шлях дипломатії, який веде до деескалації ситуації на Сході України, а другий – стримування Росії, економічні заходи зокрема.