Про це Данілов повідомив під час брифінгу. На ньому секретар РНБО розповідав про результати засідання 30 грудня.

Більше тут РНБО зібралася на останнє засідання у 2021 році: про ситуацію на кордонах, санкції та Омікрон

Великого вторгнення Росія не зможе зробити фізично, – Данілов

Україна отримує детальну інформацію про те, що відбувається поблизу кордону. Ці дані опрацьовують фахівці.

Що стосується січня, лютого, березня. Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення Росія не може робити навіть фізично, бо є певні розрахунки, період підготовки, період часу, який вони мають на це витратити. Відпочивайте спокійно, святкуйте,

– наголосив Данілов.

Данілов підтвердив, що неподалік східного кордону справді збільшилась кількість російських військових, проте підстав вважати, що буде напад, наразі немає. Проте така ситуація станом на сьогодні, вона може змінитись.

Зверніть увагу! На думку Данілова, зараз мета Росії передусім – це внутрішня дестабілізація України.

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Що відомо про напруження біля кордону України:

Восени 2021 року про стягнення російських військ до кордону України першими повідомили американські ЗМІ.

Згодом інформацію підтвердили у ГУР Міноборони. За їхніми даними напад Росії може відбутись у січні – лютому 2022 року.

Саме можлива ескалація була однією з тем перемовин Джо Байдена та Володимира Путіна.

Міжнародна спільнота пригрозила Росії жорсткими санкціями у випадку атаки на Україну, серед них – можливе відключення від SWIFT.

Дивіться брифінг Олексія Данілова після засідання РНБО: