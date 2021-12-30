Об этом Данилов сообщил во время брифинга. На нем секретарь СНБО рассказывал о результатах заседания 30 декабря.

Больше здесь СНБО собрался на последнее заседание в 2021 году: о ситуации на границах, санкциях и Омикроне

Великое вторжение Россия не сможет сделать физически – Данилов

Украина получает подробную информацию о том, что происходит вблизи границы. Эти данные прорабатывают специалисты.

Что касается января, февраля, марта. Наши специалисты говорят, что большого вторжения Россия не может делать даже физически, потому что есть определенные расчеты, период подготовки, период времени, который они должны на это потратить. Отдыхайте спокойно, празднуйте,

– подчеркнул Данилов.

Данилов подтвердил, что недалеко от восточной границы действительно увеличилось количество российских военных, однако оснований считать, что будет нападение, пока нет. Однако такая ситуация по состоянию на сегодня, она может измениться.

Обратите внимание! По мнению Данилова, сейчас цель России прежде всего – это внутренняя дестабилизация Украины.

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Что известно о напряжении у границы Украины:

Осенью 2021 года о стягивании российских войск к границе Украины первыми сообщили американские СМИ.

Впоследствии информацию подтвердили в ГУР Минобороны. По их данным нападение России может состояться в январе – феврале 2022 года.

Именно возможная эскалация была одной из тем переговоров Джо Байдена и Владимира Путина.

Международное сообщество пригрозило России жесткими санкциями в случае атаки на Украину, среди них – возможное отключение от SWIFT.

Смотрите брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО: