Путин загнал Россию в изоляцию, – Огрызко о разговоре главы Кремля с Байденом

Разговор Джо Байдена и Владимира Путина стал очередным поводом для пропаганды заговорить о так называемой победе. Однако позиция Запада в отношении Кремля неизменна – России могут грозить серьезные санкции.

Об этом в эфире 24 канала рассказал министр иностранных дел Украины 2007 – 2009 годов Владимир Огрызко. По его словам, согласие США на переговоры с Россией не означает, что Путин получит, что хочет.

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Запад сплотился против России

Сейчас весь Запад сплотился против Москвы. Владимир Огрызко отметил, что нет на Западе стран, которые бы даже так называемым слабым голосом выступили за Путина.

Путин загнал Россию во внешнеполитическую изоляцию. Владимир Огрызко Министр иностранных дел Украины 2007 - 2009 годов

По словам экс-главы МИД Украины, российская пропаганда уже празднует победу, якобы Путин вынудил Байдена к переговорам, однако это далеко от истины.

Тем не менее относительно рядового российского гражданина, который верит в "скрепы" – пропаганда безусловно будет использовать слова о "победе".

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"Не перейти красную линию, которую Байден еще раз начертил, у него (Путина – 24 канал) хватит ума. Если не у Путина, то у его военных, которые хорошо понимают, что такое военная операция", – сказал Владимир Огрызко.

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