Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр закордонних справ України 2007 – 2009 років Володимир Огризко. За його словами, згода США на перемовини з Росією не означає, що Путін отримає, що хоче.

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Захід згуртувався проти Росії

Наразі весь Захід згуртувався проти Москви. Володимир Огризко зазначив, що нема на Заході країн, які б навіть так званим слабким голосом виступили за Путіна.

Путін загнав Росію в зовнішньополітичну ізоляцію. Володимир Огризко Міністр закордонних справ України 2007 – 2009 років

За словами ексглави МЗС України, російська пропаганда уже святкує перемогу, мовляв, Путін змусив Байдена до перемовин, проте це далеко від істини.

Проте щодо пересічного російського громадянина, який вірить в "скрєпи" – пропаганда безумовно використовуватиме слова про "перемогу".

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"Не перейти червону лінію, яку Байден ще раз накреслив, у нього (Путіна – 24 канал) вистачить розуму. Якщо не у Путіна, то у його військових, які добре розуміють, що таке військова операція", – сказав Володимир Огризко.

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Розмова Путіна з Байденом: коротко