Путін вкотре цинічно заявив про цілі "сво", і що Донбас – "історична територія Росії"
- Володимир Путін назвав Донбас "історичною територією Росії".
- Путін запевнив, що Росія досягне "всіх своїх цілей" на території України.
Російський диктатор Володимир Путін зробив чергову абсурдну заяву стосовно окупованих українських територій, продемонструвавши готовність до продовження війни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "ТАСС" та інші російські ЗМІ.
Що заявив Путін про окуповані території?
Диктатор Володимир Путін у рамках засідання Ради Росії з прав людини наголосив, що, мовляв, "українські території, які повернулися до Росії, важливі, оскільки ці землі завжди були частиною країни".
Донбас – це територія Росії, це історичний факт,
– сказав він.
Крім вищезгаданого, російський президент запевнив, що його країна досягне всіх своїх цілей на території України, а так звана "сво" нібито буде беззаперечно доведено до успішного завершення.
Яка ситуація у Донецькій області?
За даними аналітиків DeepState, російські військові нещодавно окупували 5 населених пунктів Донецької області. Серед них опинилися села Покровської громади – Лисівка, Сухий Яр, Гнатівка, Ріг та Новопавлівка.
Політолог Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що загалом поблизу Покровська надзвичайно складна ситуація. За його словами, феноменальну роботу на цьому напрямку проводять підрозділи 7 корпусу ДШВ.
До слова, Axios повідомляло, що наразі Київ відчуває все більший тиск з боку США. Американці наполягають на прийнятті значних територіальних поступок та інших положень мирного плану Дональда Трампа.