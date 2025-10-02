Російський президент Володимир Путін показував американському лідеру Дональду Трампу мапи та дивні схеми, заявляючи про наміри захопити у найближчому майбутньому низку українських міст, зокрема Київ.

Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, яка відбулася у четвер, 2 жовтня, у Копенгагені, пише 24 Канал.

Що Путін розповідав Трампу?

Президент України повідомив, що Володимир Путін надавав Дональду Трампу надавав неправдиву інформацію, зокрема, стосовно того, що відбувається на фронті. Диктатор переконував президента США у нереалістичних сценаріях.

Що за місяць вони будуть у Покровську, а за через два захоплять трохи не весь Схід України, а далі підуть на Харків, Дніпро і на Київ, вони демонстрували якісь мапи, дуже дивні схеми, я бачив багато чого,

– розповів Володимир Зеленський.

Утім, за його словами, відповідні наративи, які поширює російська сторона необхідно руйнувати. І саме це, на думку президента, наразі роблять українські військові та наша дипломатична команда. Зокрема, як це було у Нью-Йорку.

Після зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у рамках Генасамблеї ООН у вересні, останній заявив, що ознайомився з реальною військовою та економічною ситуацією України та Росії та повністю зрозумів її.

Про що ще заявив Зеленський на пресконференції?