Після тривалих чуток Володимир Путін все ж звільнив Дмитра Козака з посади. Документ уже з'явився на сайті диктатора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Що змусить Путіна зупинитися: експерти оцінили шанси завершення війни до кінця 2025 року

Звільнення Козака тепер офіційне

У четвер, 18 вересня, Володимир Путін підписав указ про звільнення Дмитра Козака з посади заступника керівника Адміністрації президента Росії.

Указ про звільнення Дмитра Козака / фото з сайту Путіна

Хто такий Козак і чому його звільнили?

Заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак тривалий час був близьким соратником російського диктатора. Однак через свою позицію він впав у немилість.

Відомо, що Козак був єдиним учасником засідання Ради безпеки 21 лютого 2022 року, який виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну. У приватних розмовах він також радив Путіну не нападати на Україну, а коли це сталося – пропонував припинити бойові дії і почати переговори.

Саме через тривалі суперечки із Путіним Козака й відсторонили від його обов'язків заступника керівника адміністрації Кремля.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що Козака звільнили, ймовірно, через те, що той не виконав поставлені завдання – досягти швидкої угоди на умовах Москви. Крім того, на думку Коваленка, проти Козака працював Сергій Кірієнко, який перебирає все більше влади у Росії.

Ще 29 серпня Путін підписав указ про розформування двох управлінь президентської адміністрації, якими керував Козак. На заміну створили управління зі стратегічного партнерства та співробітництва, яке довірили саме Кірієнку.