Путіну потрібен трофей: політтехнолог пояснив, що Путін розуміє як "перемогу у війні"

Путіну потрібна переконлива перемога для збереження влади, яка тримається виключно на імідж "непереможності". Донбас йому необхідний не з військових міркувань, а як символ добровільної капітуляції України, що стане доказом перемоги перед росіянами.

Політтехнолог Аббас Галлямов пояснив 24 Каналу, що Путін не зупинить війну, доки не досягне достатнього результату для демонстрації переваги, навіть попри руйнування російської економіки.

Чому Путіну потрібен Донбас як символ "перемоги"?

"Вся влада Путіна тримається на впевненості населення та російських еліт, що сперечатися з ним марно – він доб'ється свого за будь-яку ціну, а тим, хто заважатиме, зламає хребет", – сказав Галлямов.

Якщо стане очевидно, що він може відступати, й російські еліти побачать у ньому слабкість, це може призвести до внутрішнього виклику його режиму.

Йому потрібно, щоб українці добровільно віддали частину своєї території. Це стане доказом капітуляції. Поки Україна чинить опір, Росія повільно наступає і щось захоплює, а українці завдають контрударів – це створює відчуття важкої, виснажливої боротьби,

– сказав Галлямов.

Російська армія має лише локальні успіхи. Хоча російська пропаганда це підхоплює, але справжнього відчуття перемоги немає.

"Захопити Донбас він ще може, а от змінити владу в Києві з проукраїнської на проросійську – навряд чи. Йому не потрібно, щоб Зеленський пішов, а прийшов хтось інший, але так само рішуче налаштований проти Росії", – підкреслив Галлямов.

Якщо Путіну не вдасться змусити Трампа тиснути на Зеленського для передачі Донбасу, він може змінювати риторику, наприклад, підміняти Донбас на концепт "Новоросії", а тим часом підкреслювати незначні локальні успіхи на Харківщині чи в Запорізькій області, щоб створити видимість прогресу.

Якби він вважав, що досягнутого результату достатньо, то вже зупинив війну. Вона обходиться йому дуже дорого і реально руйнує російську економіку. Її відновлення вже стає дуже серйозною проблемою,

– підкреслив Галлямов.

Як економічні проблеми обмежують мілітарні амбіції Путіна?

Путін демонструє зовнішнім гравцям, що нібито економічний тиск на Росію не спрацює, щоб ніхто не розраховував на його "злам" через економіку. Насправді країна має серйозні економічні та технологічні проблеми, що обмежує можливості озброєння.

Мілітаризація та конфронтаційний настрій до світу – він не змінить, навіть якщо припинить цю війну. Він просто почне готуватися до наступної – з Молдовою, Естонією чи Казахстаном,

– пояснив Галлямов.

Для підготовки до майбутніх війн Путіну потрібні величезні ресурси, адже починається нова гонка озброєнь – зокрема і ядерних, про що вже відкрито говорять у США.

Тому руйнування російської економіки суперечить його інтересам, бо без сильної економічної бази неможливо озброюватися й утримувати владу. Путіну потрібне не просто "взяти Донбас", а мати ресурс для подальшого правління та військових амбіцій.

Що ще відомо про стан економіки в Росії?