"Не додало б Ердогану балів на виборах": чи міг Пригожин спілкуватися з Туреччиною щодо зброї

Інформація про нібито переговори ПВК "Вагнера" з Туреччиною про продаж зброї може бути частиною російської ІПСО. Ціль – нашкодити чинному президенту Реджепу Ердогану напередодні виборів.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Микола Полозов. Він вважає, що росіяни зробили серйозну ставку на прийдешні президентські вибори в Туреччині та сподіваються, що новий президент стане більш договороздатним.

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Кремль не робить ставку на Ердогана

За його словами, в Кремлі усвідомлюють, що в Ердогана зараз важкий період – незабаром відбудуться президентські вибори й за даними соцопитувань він має сильного конкурента від коаліції опозиційних партій. На ці вибори в Москві роблять велику ставку, адже не випадково "зернова угода" була погоджена лише на половину терміну – до 60 днів, з прив'язкою до дати виборів.

"Це частина ІПСО Москви. Туреччина перебуває під жорстким контролем своїх союзників по Альянсу, особливо США. Це вже демонстрували, коли після візитів представників американського уряду, канали паралельного імпорту до Росії були припинені. Якби турки дійсно проводили такі переговори, це б виглядало дуже дивно і точно не додало б Ердогану балів на виборах", – заявив Полозов.

Правозахисник припустив, що Кремль не робить ставку на Ердогана на прийдешніх виборах. Тому Росія свідомо, знаючи, що переговори про продаж зброї не будуть успішними, розпочала їх, щоб зробити негативний інформаційний фон перед виборами президента в Туреччині.

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