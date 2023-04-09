"Не прибавило бы Эрдогану баллов на выборах": мог ли Пригожин общаться с Турцией по поводу оружия

Информация о якобы переговорах ЧВК "Вагнера" с Турцией о продаже оружия может быть частью российской ИПСО. Цель – навредить действующему президенту Реджепу Эрдогану накануне выборов.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Николай Полозов. Он считает, что россияне сделали серьезную ставку на грядущие президентские выборы в Турции и надеются, что новый президент станет более договороспособным.

Кстати Учат украинский, режут сало на Коране, одевают форму ВСУ: как ИПСО россиян граничит с безумием

Кремль не делает ставку на Эрдогана

По его словам, в Кремле осознают, что у Эрдогана сейчас тяжелый период – вскоре состоятся президентские выборы и по данным соцопросов у него сильный конкурент от коалиции оппозиционных партий. На эти выборы в Москве делают большую ставку, ведь не случайно "зерновое соглашение" было согласовано только на половину срока – до 60 дней, с привязкой к дате выборов.

"Это часть ИПСО Москвы. Турция находится под жестким контролем своих союзников по Альянсу, особенно США. Это уже демонстрировали, когда после визитов представителей американского правительства, каналы параллельного импорта в Россию были прекращены. Если бы турки действительно проводили такие переговоры, это выглядело бы очень странно и точно не прибавило бы Эрдогану баллов на выборах", – заявил Полозов.

Правозащитник предположил, что Кремль не делает ставку на Эрдогана на предстоящих выборах. Поэтому Россия сознательно, зная, что переговоры о продаже оружия не будут успешными, начала их, чтобы сделать негативный информационный фон перед выборами президента в Турции.

Обратите внимание! В ГУР МО отреагировали на слив "секретных документов" и заявили, что они являются подделкой.

ЧВК "Вагнера" хотела приобрести оружие в Турции: главное