Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Николай Полозов. Он считает, что россияне сделали серьезную ставку на грядущие президентские выборы в Турции и надеются, что новый президент станет более договороспособным.
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Кремль не делает ставку на Эрдогана
По его словам, в Кремле осознают, что у Эрдогана сейчас тяжелый период – вскоре состоятся президентские выборы и по данным соцопросов у него сильный конкурент от коалиции оппозиционных партий. На эти выборы в Москве делают большую ставку, ведь не случайно "зерновое соглашение" было согласовано только на половину срока – до 60 дней, с привязкой к дате выборов.
"Это часть ИПСО Москвы. Турция находится под жестким контролем своих союзников по Альянсу, особенно США. Это уже демонстрировали, когда после визитов представителей американского правительства, каналы параллельного импорта в Россию были прекращены. Если бы турки действительно проводили такие переговоры, это выглядело бы очень странно и точно не прибавило бы Эрдогану баллов на выборах", – заявил Полозов.
Правозащитник предположил, что Кремль не делает ставку на Эрдогана на предстоящих выборах. Поэтому Россия сознательно, зная, что переговоры о продаже оружия не будут успешными, начала их, чтобы сделать негативный информационный фон перед выборами президента в Турции.
ЧВК "Вагнера" хотела приобрести оружие в Турции: главное
- В слитых "секретных документах" американского Пентагона есть информация о том, что в начале февраля вагнеровцы встречались с неназванными турецкими контактами, чтобы обсудить закупку оружия.
- Боевики пытались обсудить поставки оборудования из Турции для нужд ЧВК "Вагнера" в Мали и Украине.
- Пока неизвестно, были ли эти переговоры результативными и участвовали ли в них официальные представители турецкого правительства.