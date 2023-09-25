ДПСУ повідомило, скільки вагнерівців у Білорусі і чи можуть вони прорвати кордон України
Хоча увага українців зараз прикута до подій на Сході та Півдні, не варто забувати і про північний кордон, адже там теж є небезпечні сусіди. Днями у Польщі мігранти з Білорусі намагалися штурмувати кордон, щоправда, невдало.
Ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована, спроб дестабілізації немає. Про це поінформував речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Яка обстановка на кордоні
Росія вивела свої підрозділи з Білорусі в рамках ротації, а нових не завела, говорить Демченко. Коли вагнерівці тільки заходили в Білорусь, їх було близько шести тисячі осіб. Згодом їх почали виводити, члени ПВК "Вагнера" позникали і зараз їх там не більше тисячі.
Це переважно інструктори, залучені до підготовки підрозділів армії Білорусі. Можливо, вони виконують і інші завдання, та все одно значної загрози для України не становлять.
Також Андрій Демченко коротко прокоментував ситуацію телеканалу "Ми – Україна". За його словами, на території Білорусі російські найманці з ПВК "Вагнера" не утрималися, що, звісно, вигідно для України.
За всім, що відбувається по той бік кордону, і на території Білорусі, і на території Росії, пильно стежать підрозділи розвідки, в тому числі Державної прикордонної служби,
– запевнив він.
Що цьому передувало
- 24 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що вагнерівці знову на фронті в Україні. Їх бачили на різних ділянках фронту, принаймні про це говорив колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Водночас йому не відома їхня кількість або організація, під керівництвом якої бойовики "працюють" в Україні.
- Джерело, пов'язане з "Вагнером", стверджує, що близько 500 бійців приєдналися до нової невідомої організації (серед них є ті, хто відмовився брати участь у заколоті Пригожина). Її нібито створив колишній керівник відділу кадрів ПВК. Вагнерівці, ймовірно, повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута. Та ISW указує, що вони розпорошені і навряд чи становлять серйозну силу.
- Україна укріплює державний кордон. Як саме це відбувається, показав заступник начальника Генштабу ЗСУ і командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. У ролику, який він виклав у телеграмі, видно загородження та міни. Яку саме ділянку укріплюють – не вказано, але на відео помітно великий плакат "Бєларусь помніт", тож, очевидно, мова про північний кордон. За словами Наєва, протягом цього тижня вирито понад 3000 метрів окопів та траншей, прорито біля 2500 метрів протитанкового рову, викладено більше ніж 2000 мін.