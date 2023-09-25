ГПСУ сообщило, сколько вагнеровцев в Беларуси и могут ли они прорвать границу Украины

Хотя внимание украинцев сейчас приковано к событиям на Востоке и Юге, не стоит забывать и о северной границе, ведь там тоже есть опасные соседи. На днях в Польше мигранты из Беларуси пытались штурмовать границу, правда, неудачно.

Ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется, попыток дестабилизации нет. Об этом проинформировал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Какая обстановка на границе

Россия вывела свои подразделения из Беларуси в рамках ротации, а новые не завела, говорит Демченко. Когда вагнеровцы только заходили в Беларусь, их было около шести тысяч человек. Впоследствии их начали выводить, члены ЧВК "Вагнера" исчезли и сейчас их там не больше тысячи.

Это в основном инструкторы, вовлеченные в подготовку подразделений армии Беларуси. Возможно, они выполняют и другие задачи, но все равно значительную угрозу для Украины не представляют.

Также Андрей Демченко коротко прокомментировал ситуацию телеканалу "Мы – Украина". По его словам, на территории Беларуси российские наемники из ЧВК "Вагнера" не удержались, что, конечно, выгодно Украине.

За всем, что происходит по ту сторону границы, и на территории Беларуси, и на территории России, внимательно следят подразделения разведки, в том числе Государственной пограничной службы,

– заверил он.

Что этому предшествовало