ГПСУ сообщило, сколько вагнеровцев в Беларуси и могут ли они прорвать границу Украины
Хотя внимание украинцев сейчас приковано к событиям на Востоке и Юге, не стоит забывать и о северной границе, ведь там тоже есть опасные соседи. На днях в Польше мигранты из Беларуси пытались штурмовать границу, правда, неудачно.
Ситуация на границе с Беларусью полностью контролируется, попыток дестабилизации нет. Об этом проинформировал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Какая обстановка на границе
Россия вывела свои подразделения из Беларуси в рамках ротации, а новые не завела, говорит Демченко. Когда вагнеровцы только заходили в Беларусь, их было около шести тысяч человек. Впоследствии их начали выводить, члены ЧВК "Вагнера" исчезли и сейчас их там не больше тысячи.
Это в основном инструкторы, вовлеченные в подготовку подразделений армии Беларуси. Возможно, они выполняют и другие задачи, но все равно значительную угрозу для Украины не представляют.
Также Андрей Демченко коротко прокомментировал ситуацию телеканалу "Мы – Украина". По его словам, на территории Беларуси российские наемники из ЧВК "Вагнера" не удержались, что, конечно, выгодно Украине.
За всем, что происходит по ту сторону границы, и на территории Беларуси, и на территории России, внимательно следят подразделения разведки, в том числе Государственной пограничной службы,
– заверил он.
Что этому предшествовало
- 24 сентября Институт изучения войны сообщил, что вагнеровцы снова на фронте в Украине. Их видели на разных участках фронта, по крайней мере, об этом говорил бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. В то же время, ему не известно их количество или организация, под руководством которой боевики "работают" в Украине.
- Источник, связанный с "Вагнером", утверждает, что около 500 бойцов присоединились к новой неизвестной организации (в том числе те, кто отказался участвовать в мятеже Пригожина). Ее якобы создал бывший руководитель отдела кадров ЧВК. Вагнеровцы, вероятно, вернутся в Украину, чтобы воевать на южном фланге Бахмута. Но ISW указывает, что они раздроблены и вряд ли представляют серьезную силу.
- Украина укрепляет государственную границу. Как именно это происходит, показал заместитель начальника Генштаба ВСУ и командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. В ролике, который он выложил в телеграме, видны заграждения и мины. Какой именно участок укрепляют – не указано, но на видео заметен большой плакат "Беларусь помнит", поэтому, очевидно, речь идет о северной границе. По словам Наева, в течение этой недели вырыто более 3000 метров окопов и траншей, прорыто около 2500 метров противотанкового рва, положено более 2000 мин.