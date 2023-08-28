Довіри до вагнерівців у Кремлі немає: для банди Пригожина є 3 варіанти майбутнього

За даними Держприкордонслужби, вагнерівці продовжують йти з Білорусі. Однак, це відбувалося й до того, як загинув їхній ватажок Євгеній Пригожин. Та, найімовірніше, усе питання в грошах.

Про це 24 Каналу заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що вже неодноразово найманці жалілися, що їм не платять те, що обіцяли під час переходу в Білорусь. До слова, літак Пригожина впав ввечері 23 серпня.

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"Окей, перші дві доби вони всі жалілися: "Батю убили". А потім: "Грошей не буде? Пішли шукати нового батю". Це ж найманці, за ідею вони не працюють", – сказав Ступак.

Росіяни хочуть потримати їх якомога більше без грошей, але потім запропонувати ще менше, ніж було у вагнерівців. Однак більше, ніж нині. Усе, щоби вони погодилися на "співпрацю".

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Найманців можуть відправити в Африку.

Вагнерівців можуть частково підібрати російські олігархи – по 20 – 50 осіб для особистої охорони.

Частина бійців може підписати контракт з міноборони Росії.

У третьому варіанті найманців можуть кинути на найгарячіші ділянки фронту війни проти України. Усе, щоби їх ліквідувати, бо довіри до них немає.

Зрадили майже один раз, можуть зрадити й вдруге,

– додав колишній співробітник СБУ.

Тому міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу може робити усе для того, аби від них позбутися. Зокрема, відправляти вагнерівців на фронт без допомоги авіації та артилерії.

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Чи можливі бунти в Росії

Смерть Євгенія Пригожина можна розглядати як чіткий сигнал, що не варто підіймати бунти тим, хто думав це зробити. За словами Івана Ступака, більшість із тих, хто навіть близько спілкувався з главою ПВК "Вагнера", могли переглянути своє ставлення до нього. Усе через тиск обставин.

Тоді ці люди почали публічно казати, мовляв, що ніякої дружби не було, а Пригожин – злочинець. Фактично, робити усе, щоби не потрапити під увагу ФСБ. Російська спецслужба може на людину будь-якого достатку написати умовний донос і сказати, що вона мала близькі стосунки з ватажком найманців і підтримувала всі його ідеї.

Путін 100% вірить цим доносам інспірованим, оскільки в нього нині панічне ставлення до свого оточення. Він не знає, кому можна довіряти,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Окрім того, в країні-агресорці можуть розпилювати майно. ФСБ може "намалювати" будь-яке листування, наприклад, за участю олігархів. Мовляв, вони домовлялися підтримувати Пригожина. Тоді російська спецслужба може шантажувати цих людей тим, що вона може це доповісти російському диктатору. Так в Росії можуть зводити фінансові рахунки.

"Багато цікавих процесів, але в повторний бунт поки що нині не вірю. Це може бути тільки через щось ситуативне. А зараз у заздалегідь узгоджене – поки що не вірю", – сказав Ступак.

Загибель Пригожина: коротко