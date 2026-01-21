У нього немає моралі, – республіканець розкрив, навіщо Трампу "Рада миру"

Президент США Дональд Трамп планує створити організацію під назвою "Рада миру". Туди він вже запросив багато країн, зокрема країни Європи та Центральної Азії, які мають заплатити за участь. Така концепція показує, що Трампу важлива лише вигода.

Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зазначивши, що самі ж Штати не вносять ні копійки. Це доводить, що Трамп діє як бізнесмен, а не президент країни-лідера світу.

Навіщо Трампу "Рада миру"?

Президент Республіканського клубу пояснив, що Трамп вже давно змінює свої ідеї щодо відновлення Гази. Важливо уточнити, що для того, щоб вступити до "Ради миру" країні потрібно заплатити США 1 мільярд доларів. Тобто Трамп не планує платити – гроші навпаки потрібні йому.

Він хоче зібрати сотні мільярдів і пожертвувати на відновлення Гази. Трамп досі зациклений на ідеї досягнення цілі, базуючись на угоді. Тобто у нього немає моралі. Це жахливо та непритаманно Америці,

– наголосив він.

Пінкус зауважив, що мораль, навіть у геополітиці, – це чесність, лояльність, відданість та захист тих, хто прагне свободи, незалежності та демократії. Однак завдяки ідеї про концепцію "Ради миру" президент США довів, що йому байдуже на світовий порядок.

Довідка. У виданні Financial Times пояснюють, що ідея "Ради миру" народилася з проєкту умиротворення Сектору Гази. Вона передбачала контроль відбудови Сектора. Зараз Трамп вирішив спроєктувати це на Україну, тому ключова мета "Ради миру" – контроль і гарантії виконання мирного плану. Однак його поки немає, та й Росія відкидає будь-які пропозиції. Тому у виданні доходять до підсумку, що план США далекий від реалізації.

За словами президента Республіканського клубу, Трамп не усвідомлює усю відповідальність бути президентом країни, яка має бути світовим лідером. Найгірше, що президент США в такий спосіб відштовхує від себе американський народ.

Які країни запросив Трамп до "Ради миру" і як вони відреагували?