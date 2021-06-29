Запускає судову реформу в Україні: Рада схвалила важливий законопроєкт

Парламентарі 29 червня схвалили закон, який передбачає порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. За це проголосували 293 нардепи.

Перед тим, як ухвалити документ за основу та в цілому, нардепи розглянули приблизно 50 правок.

Важливо Свавілля, хабарі й рішення за гроші: судову реформу в Україні проводять повільними кроками

Водночас парламентарі підтримали правку №453. Вона передбачає, що вирішальний голос у конкурсній комісії з відбору членів ВККС матимуть міжнародні експерти.

Нардепка від "Слуги народу" Анастасія Радіна, представляючи правку, вказала, що вона спрямована на врахування ключової рекомендації Венеційської комісії.

Це саме та поправка, яка дозволить сформувати незалежну ВККС і показати людям, що наступні судді будуть добрані й оцінені незалежно,

– заявила депутатка.

Що відомо про ухвалений закон

Законопроєкт 3711 про формування ВККС ухвалили у першому читанні ще 3 березня. Але представники громадськості, зокрема, Фундація DeJure, розкритикували зміст документу, вказавши на те, що він залишає повноваження формувати ВККС за Вищою радою правосуддя.

Тоді активісти закликали депутатів ухвалити правки, які залишатимуть вирішальне право голосу за міжнародними експертами, а право визначати остаточний склад – за конкурсною комісією, а не ВРП.

У Фундації DeJure відреагували на ухвалення закону

Джерело: Фундація DeJure

Голова правління Михайло Жернаков привітав рішення нардепів наділити незалежних міжнародних експертів вирішальним голосом при відборі суддів до ВККС.

Лише так ми зможемо нівелювати вплив суддівської мафії на добір на понад 2 000 вакантних посад суддів. Разом з тим, у законопроєкті все ж залишається простір для маніпулювання з боку корумпованої ВРП,

– зазначив Жернаков.

Він пояснив, що у документі мовиться, що конкурсна комісія зобов'язана подати 32 кандидати до ВККС на розгляд ВРП, а та – обрати 16 членів ВККС.

"Очевидно, що корумпована і нереформована ВРП обере до ВККС найбільш лояльних кандидатів, а не найбільш достойних", – підсумував глава правління Фундації DeJure.

Вихід із ситуації він вбачає у тому, щоб, як і у випадку з ВККС, вирішальне слово мали міжнародні експерти.