Запускает судебную реформу в Украине: Рада одобрила важный законопроект

Парламентарии 29 июня одобрили закон, предусматривающий порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.

Перед тем, как принять документ за основу и в целом, нардепы рассмотрели около 50 правок.

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В то же время нардепы поддержали правку №453. Она предполагает, что решающий голос в конкурсной комиссии по отбору членов ВККС будут иметь международные эксперты.

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