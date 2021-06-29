Запускает судебную реформу в Украине: Рада одобрила важный законопроект
29 июня 2021 , 14:33Читати новину українською
Источник:24 канал
Парламентарии 29 июня одобрили закон, предусматривающий порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.
Перед тем, как принять документ за основу и в целом, нардепы рассмотрели около 50 правок.
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В то же время нардепы поддержали правку №453. Она предполагает, что решающий голос в конкурсной комиссии по отбору членов ВККС будут иметь международные эксперты.
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