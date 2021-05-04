Реформу правосуддя обіцяв ще п'ятий президент Петро Порошенко. Втім судова система й досі оповита скандалами про хабарі, суддівське свавілля, куплені рішення з присмаком політики.

Люди періодично виходять на масові акції протесту з вимогою справедливості. Детальніше про це – читайте далі.

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Справжня бомба вибухнула восени 2020 року в Конституційному Суді. Судді одним рішенням скасували е-декларування і покарання за незаконне збагачення.

Відтак розпочалась тривала криза з перипетіями у всіх гілках влади. Президент Володимир Зеленський наголосив, успішна судова реформа в Україні є каталізатором нашої інтеграції в Євросоюз і НАТО.



Що відомо про конституційну кризу в Україні / Інфографіка 24 каналу

У шостого президента України з'явилася ініціатива. Серед задекларованого:

перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів;

перезавантаження Вищої ради правосуддя;

очищення самих судів та їхній аудит;

залучення у процеси присяжних;

"суд у смартфоні".

Треба не говорити про реформу, а робити її, – Чижик

Все це у поки ще не затвердженій Стратегії розвитку органів правосуддя на 2021 – 2023 роки. Експерти все ж ставляться дещо скептично до цієї ідеї.

Це все – окозамилювання. Тому що в цей час, який ми витрачаємо на розмови про реформу, треба просто її робити. Треба реформувати судові органи влади – Вищу кваліфікаційну комісію суддів і Вищу раду правосуддя,

– розповіла експертка з судової реформи Центру протидії корупції Галина Чижик.

Вища рада правосуддя – найвищий кадровий орган суддівської влади. Більшість членів зі шлейфом скандалів. Вони фігурували і в "плівках Вовка" з одіозного ОАСКу, і покривали суддів Майдану. Спроби її реформувати були ще у 2019 році.

"На жаль, це не закінчилося успіхом, тому що надто багато повноважень було надано самій ВРП, яку мали реформувати", – відзначив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Виконання закону саботували, а потім ще й Конституційний Суд визнав його нелегітимним. У березні 2021 року з'їзд суддів спокійно обрав ще кількох членів ВРП самостійно. Ба більше, їй ще й нині хочуть відвести важливу роль – запустити Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка має комплектувати суди.

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Відповідний законопроєкт профільний комітет рекомендував до другого читання. Експерти вказують на ключову проблему – обиратимуть членів ВККСУ міжнародні експерти і ВРП, але затверджуватиме кандидатуру лише остання.

Ба більше, вона ще й вирішуватиме долю "вовчих суддів" нарешті ліквідованого указом президента Окружного адмінсуду Києва. Того, що з політичною проституцією і небожительською юрисдикцією.

Якщо ми зараз провалимо перезавантаження ВРП і ВККС, і ці органи знову будуть наповнені негідниками, то, найімовірніше, суддів ОАСК просто переведуть в новостворений суд. Або – до Верховного суду, що теж можливо,

– пояснила Галина Чижик.

Одіозні екссудді КСУ оскаржують своє звільнення в судах

Досі не вщухають пристрасті і в Конституційному Суді. Після звільнення голови суду Олександра Тупицького і іншого судді Олександра Касмініна, обидва пішли оскаржувати своє звільнення у судах.

У Зеленського ж наполягають на своєму. "Це неспівставні рівні – президент України і екссуддя, який перебуває в орбіті кримінального судочинства", – підкреслив представник президента в КСУ Федір Веніславський.

Навіть оголосили конкурс на вакантні посади за квотою президента. Із залученням міжнародних експертів, яких має дібрати глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Жодний міжнародник, який себе поважає, не піде в нелегітимну комісію для нелегітимного конкурсу,

– наголосив Михайло Жернаков.

Пилом припадає ще й новий законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя – замість того, який скасував КСУ. Ба більше, оновлення цього органу – одна з вимог МВФ для України для продовження співпраці.

За словами експертів, попри намагання розгребти суддівські авгієві стайні, реформа правосуддя має усі шанси залишитися у спадок наступникам, якщо ми будемо йти такими шляхами.