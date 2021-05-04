Реформу правосудия обещал еще пятый президент Петр Порошенко. Впрочем судебная система до сих пор окутана скандалами о взятках, о судейском произволе, купленными решениями с привкусом политики.

Люди периодически выходят на массовые акции протеста с требованием справедливости. Подробнее об этом – читайте дальше.

Обратите внимание Деньги из карманов украинцев: какие судьи задекларировали заоблачные состояния

Настоящая бомба взорвалась осенью 2020 года в Конституционном Суде. Судьи одним решением отменили е-декларирование и наказание за незаконное обогащение.

Поэтому начался длительный кризис с перипетиями во всех ветвях власти. Президент Владимир Зеленский отметил, успешная судебная реформа в Украине является катализатором нашей интеграции в Евросоюз и НАТО.



Что известно о конституционном кризисе в Украине / Инфографика 24 канала

У шестого президента Украины появилась инициатива. Среди задекларированного:

перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей;

перезагрузка Высшего совета правосудия;

очистка самих судов и их аудит;

вовлечение в процессы присяжных;

"Суд в смартфоне".

Надо не говорить о реформе, а делать ее, – Чижик

Все это в пока еще не утвержденной Стратегии развития органов правосудия на 2021 – 2023 годы. Эксперты все же относятся несколько скептически к этой идее.

Это все – замыливание глаз. Потому что в это время, которое мы тратим на разговоры о реформе, надо просто ее делать. Надо реформировать судебные органы – Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия,

– рассказала эксперт по судебной реформе Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

Высший совет правосудия – самый высокий кадровый орган судебной власти. Большинство членов со шлейфом скандалов. Они фигурировали и в "пленках Волка" из одиозного ОАСК, и покрывали судей Майдана. Попытки его реформировать были еще в 2019 году.

"К сожалению, это не закончилось успехом, потому что слишком много полномочий было предоставлено самой ВРУ, которую должны реформировать", – отметил председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

Выполнение закона саботировали, а потом еще и Конституционный Суд признал его нелегитимным. В марте 2021 года съезд судей спокойно выбрал еще нескольких членов ВСП самостоятельно. Более того, ей еще и сейчас хотят отвести важную роль – запустить Высшую квалификационную комиссию судей, которая должна комплектовать суды.

Читайте также Коррупция и махинации с квартирами: что не так с новыми членами Высшего совета правосудия

Соответствующий законопроект профильный комитет рекомендовал ко второму чтению. Эксперты указывают на ключевую проблему – выбирать членов ВККСУ будут международные эксперты и ВСП, но утверждать кандидатуру будет только последний.

Более того, он еще и будет решать судьбу "вовчих судей" наконец ликвидированного указом президента Окружного админсуда Киева. Того, что с политической проституцией и небожительской юрисдикцией.

Если мы сейчас провалим перезагрузки ВСП и ВККС, и эти органы вновь будут наполнены негодяями, то, скорее всего, судей ОАСК просто переведут в новосозданный суд. Или – в Верховный суд, что тоже возможно,

– пояснила Галина Чижик.

Одиозные экс-судьи КСУ оспаривают свое увольнение в судах

До сих пор не утихают страсти и в Конституционном Суде. После увольнения председателя суда Александра Тупицкого и другого судьи Александра Касминина, оба пошли обжаловать свое увольнение в судах.

У Зеленского же настаивают на своем. "Это несопоставимые уровни – президент Украины и экс-судья, который находится в орбите уголовного судопроизводства", – подчеркнул представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Даже объявили конкурс на вакантные должности по квоте президента. С привлечением международных экспертов, которых должен подобрать глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Ни один международник, который себя уважает, не пойдет в нелегитимную комиссию для нелегитимного конкурса,

– отметил Михаил Жернаков.

Пылью припадает еще и новый законопроект о реформировании Высшего совета правосудия – вместо того, который отменил КСУ. Более того, обновление этого органа – одно из требований МВФ для Украины для продолжения сотрудничества.

По словам экспертов, несмотря на попытки разгрести судейские авгиевы конюшни, реформа правосудия имеет все шансы остаться в наследство преемникам, если мы будем идти такими путями.