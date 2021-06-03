Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях чиновників. Відповідне рішення схвалили на засіданні 3 червня. Водночас активісти та правозахисники вже розкритикували документ.

Законопроєкт №4651 схвалили 307 народних депутатів. Проти були 8 членів "Опозиційної платформи – За життя".

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Як голосували фракції та групи

"Слуга народу" – 219 нардепів "за";

"Європейська Солідарність" – 26;

"Батьківщина" – 17;

"За майбутнє" – 1, ще 1 чиновник утримався;

"Голос" – 17;

"Довіра" – 17;

позафракційні – 10;

ОПЗЖ – 8 "проти".



Як голосували за кримінальну відповідальність через неправдиве декларування / Скриншот

Деталі документу

Чиновники, які не внесуть у декларацію інформацію про активи та нерухомість на суму від 1 мільйона 135 тисяч до 4 мільйонів 540 тисяч, можуть отримати покарання у вигляді:

штрафу у розмірі 51 000 – 68 000 гривень;

громадських робіт на строк від 150 до 240 годин;

позбавлення волі терміном до 2 років;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Якщо ж вартість незадекларованого становитиме більше ніж 4 мільйони 540 тисяч, то штраф за порушення буде більшим:

від 68 до 85 тисяч гривень;

та усі попередні види покарання.

Крім того, особа, яка вчинила порушення за цією статтею, не зможе бути звільнена від кримінальної відповідальності. Навіть, якщо вона щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду.

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Що не так із законопроєктом

У Центрі протидії корупції зазначили, що документ схвалили з двома поправками нардепів від "Слуги народу". Перша – унеможливлює покарання за брехню щодо майна родичів. Навіть, якщо декларант знає про це майно. Тобто тепер зазначати майно, яким володіє член сім'ї, треба лише в тому випадку, якщо він сам надав таку інформацію декларанту.

Друга поправка скасовує тюремне ув'язнення, якщо чиновник умисно не подасть декларацію.

У ЦПК зазначили, що така редакція законопроєкту робить ситуацію гіршою, аніж було до того. Відомство сподівається, що президент Володимир Зеленський ветує документ.