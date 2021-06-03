Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях чиновників. Відповідне рішення схвалили на засіданні 3 червня. Водночас активісти та правозахисники вже розкритикували документ.
Законопроєкт №4651 схвалили 307 народних депутатів. Проти були 8 членів "Опозиційної платформи – За життя".
Рекомендуємо Зеленський доручив Кабміну вдосконалити положення антикорупційного закону
Як голосували фракції та групи
- "Слуга народу" – 219 нардепів "за";
- "Європейська Солідарність" – 26;
- "Батьківщина" – 17;
- "За майбутнє" – 1, ще 1 чиновник утримався;
- "Голос" – 17;
- "Довіра" – 17;
- позафракційні – 10;
- ОПЗЖ – 8 "проти".
Як голосували за кримінальну відповідальність через неправдиве декларування / Скриншот
Деталі документу
Чиновники, які не внесуть у декларацію інформацію про активи та нерухомість на суму від 1 мільйона 135 тисяч до 4 мільйонів 540 тисяч, можуть отримати покарання у вигляді:
- штрафу у розмірі 51 000 – 68 000 гривень;
- громадських робіт на строк від 150 до 240 годин;
- позбавлення волі терміном до 2 років;
- позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Якщо ж вартість незадекларованого становитиме більше ніж 4 мільйони 540 тисяч, то штраф за порушення буде більшим:
- від 68 до 85 тисяч гривень;
- та усі попередні види покарання.
Крім того, особа, яка вчинила порушення за цією статтею, не зможе бути звільнена від кримінальної відповідальності. Навіть, якщо вона щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду.
Цікаво Тюрма за брехню в деклараціях: як і хто з нардепів хотів захиститись від покарання
Що не так із законопроєктом
У Центрі протидії корупції зазначили, що документ схвалили з двома поправками нардепів від "Слуги народу". Перша – унеможливлює покарання за брехню щодо майна родичів. Навіть, якщо декларант знає про це майно. Тобто тепер зазначати майно, яким володіє член сім'ї, треба лише в тому випадку, якщо він сам надав таку інформацію декларанту.
Друга поправка скасовує тюремне ув'язнення, якщо чиновник умисно не подасть декларацію.
У ЦПК зазначили, що така редакція законопроєкту робить ситуацію гіршою, аніж було до того. Відомство сподівається, що президент Володимир Зеленський ветує документ.Зверніть увагу! У жовтні 2020 року Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Це викликало обурення деяких українських політиків та міжнародної спільноти. Тому президент ініціював законопроєкт №4651, який повертає тюремне ув'язнення для порушників.