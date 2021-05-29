Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування" № 1443-IX, який Верховна Рада ухвалила 29 квітня 2021 року.
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Документ передбачає таке
- удосконалює кампанію антикорупційного декларування особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- впроваджує нижню межу в 0,25 прожиткового мінімуму, до якої не здійснюється передача в управління цінних паперів акціонерного товариства;
- виводить з-під декларування номери рахунків, на яких зберігаються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР, та операції з обміну валют. Такі операції не потребують подачі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Президент надіслав Шмигалю листа
Водночас глава держави надіслав листа до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. У ньому закликав уряд невідкладно підготувати та внести до Ради проєкт змін до Закону України "Про запобігання корупції" з метою підвищення прозорості процедури декларування.
- передбачити термін, протягом якого щодо посадовця після його призначення чи обрання не діятимуть обмеження щодо припинення підприємницької діяльності або його повноважень у складі правління, наглядових рад компаній.
- відновити 30-денний період, протягом якого посадовці зобов'язані передати в управління інших осіб належні їм підприємства та корпоративні права.
- уточнити положення про те, що вимоги щодо передачі в управління іншій особі не застосовуються саме в частині акцій акціонерного товариства сукупною номінальною вартістю не більше 0,25 прожиткового мінімуму, в якому особа призначена чи обрана на посаду, та які сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій АТ;
- запровадити обов'язкове декларування операцій з купівлі та продажу іноземної валюти суб'єктів декларування або членів їхніх сімей, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів;
- відновити обов'язкову повну перевірки декларацій людей, які обіймають посади радника або помічника голови Верховної Ради, та проведення спеціальної перевірки претендентів на ці посади.