Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных аспектов декларирования" № 1443-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года.

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Документ предусматривает следующее

совершенствует кампанию антикоррупционного декларирования лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления;

внедряет нижнюю границу в 0,25 прожиточного минимума, к которой не осуществляется передача в управление ценных бумаг акционерного общества;

выводит из-под декларирования номера счетов, на которых хранятся некомпенсированные сбережения Сберегательного банка СССР, и операции по обмену валют. Такие операции не требуют подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Президент направил Шмыгалю письмо

В то же время глава государства направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю. В нем призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Раду проект изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции", с целью повышения прозрачности процедуры декларирования.

предусмотреть срок, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.

восстановить 30-дневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление других лиц принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

уточнить положение о том, что требования о передаче в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества, совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО;

ввести обязательное декларирование операций по покупке и продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов;

восстановить обязательную полную проверку деклараций людей, которые занимают должности советника или помощника главы Верховной Рады и проведения специальной проверки претендентов на эти должности.

Обратите внимание! Ранее Зеленский обратился к парламенту с просьбой как можно быстрее вернуть суровое наказание для нарушителей антикоррупционного законодательства. Речь идет об одобрении законопроекта №4651.