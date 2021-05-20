Знову найважливішу правову інституцію Європи вразило нахабство. Щоправда, цього разу нахабство не суддів, а депутатів.

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Е-декларування та покарання тюрмою

Пам'ятаєте, як усі фракції Ради обдурили нас і в кінці 2020 року відновили е-декларування без покарання тюрмою? Депутати ще тоді божилися, що виправлять це до подання декларацій у березні 2021 року.

Як ви знаєте, вони збрехали. Не допоміг навіть законопроєкт Володимира Зеленського, який "Слуги народу" відправили до тої самої Венеційської комісії, аби лише не голосувати його до подачі декларацій.

Увага! Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт №4651 – про відповідальність за неправдиве декларування, зокрема і покарання тюрмою. Тепер його мають винести на розгляд Верховної Ради. Депутати правильно розраховували, що подання до комісії затягне голосування в Раді на після подачі декларацій за 2021 рік, а отже – покарати тюрмою за брехню в них буде неможливо.

Депутати бояться сісти за ґрати

Дуже розумна логіка, попри кількість депутатів, які отримують доплату (фактично – хабарі) від фракції чи олігархів. Очевидно, що вони бояться сісти в тюрму за приховування цих грошей у деклараціях.

Словом, депутати задекларувалися, відсвяткували черговий обман суспільства й навіть почали думати, як би цей обман повторити й відтягнути ще на рік повернення тюрми за брехню про статки.

Українські депутати були переконані, що Венеційська комісія їхньої дитячої хитрості не помітить, а українське суспільство такий нахабний обман знову проковтне.

Тож, комісія прямо написала:

перше, поверніть покарання тюрмою за брехню в деклараціях; друге, зобов'яжіть декларації за попередній рік переподати, щоби таки можна було посадити в тюрму за брехню в них.

Хто саме блокує законопроєкт

Короткий перелік нардепів, які подали поправки, якими пробують збити покарання тюрмою за брехню в деклараціях:

нардепи від фракції "За майбутнє";

фракції "Довіри";

Григорій Мамка від "ОПЗЖ";

Сергій Власенко із "Батьківщини"

Нардепи ж зі "Слуг народу" пропонують "посилити" покарання за недекларування не позбавленням волі, а лише арештом на 6 місяців. І це при тому, що Зеленський вимагає за такий злочин у тюрму до 2 років саджати.

Ще відзначився спікер Дмитро Разумков. Він пропонує карати тюрмою виключно за брехню в понад 9 мільйонів гривень. Зеленський пропонує починати карати за брехню у вдвічі меншу суму.



Дмитро Разумков / Фото Getty Images

Нагадаю, що саме Разумков організував обман українців минулого разу. Саме його зусиллями минулого року депутатам вдалося протягнути законопроєкт без покарання тюрмою за брехню про їхні статки.

Очевидно, що запропоновані депутатами пороги є зависокими й не відповідають нашим реаліям: за такого високого порогу депутати можуть легко приховати, наприклад, елітні апартаменти й не сісти до в'язниці.

Інші поправки

Депутати від "Слуги народу" та групи "За майбутнє" хочуть передбачити декларування лише тих статків члена сім'ї, про які вони самі повідомили.

Важно Венецианская комиссия поддержала проект Зеленского о наказании за ложное декларирование

Ця група поправок фактично знищує систему декларування, адже, наприклад, депутати завжди зможуть виправдати приховані статки тим, що вони просто не знали про маєток дружини чи трирічного сина.

А звідки вони могли знати? Дружина чи син не сказали, от він, бідося, нічого й не знав. Родичів покарати за мовчання не можна, от же й питань не має. Отакі в нас хитрющі депутати.

Українські нардепи всіх фракцій роблять усе, аби убезпечити себе улюблених від покарання за приховані мільйони. Водночас звичайних українців нереформовані суди та правоохоронці на роки кидають у тюрму за дрібні крадіжки, інколи навіть менші тисячі гривень.