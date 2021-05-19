Нардепы согласовали правку, по которой указанные уголовные правонарушения касаются не коррупционных, а правонарушений, связанных с коррупцией. Это является основным изменением в законопроекте.

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По словам председателя подкомитета Александра Бакумова, комитет разделил преступления которые по содержанию являются коррупционными и такие, которые связаны с коррупцией.

Недостоверное декларирование и непредставление информации о состоянии – совершаются не в связи с непосредственным выполнением служебных обязанностей лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, а являются производными,

– заявил Бакумов.

В целом текст законопроекта остался таким, за который депутаты проголосовали в первом чтении.

Комитет поддержал запрет освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Как отметил нардеп, практика предыдущих лет показала, что это было массовое явление – подавляющее большинство правонарушителей освобождались от ответственности именно таким способом.

Что предусматривает законопроект