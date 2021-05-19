Нардепы согласовали правку, по которой указанные уголовные правонарушения касаются не коррупционных, а правонарушений, связанных с коррупцией. Это является основным изменением в законопроекте.
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По словам председателя подкомитета Александра Бакумова, комитет разделил преступления которые по содержанию являются коррупционными и такие, которые связаны с коррупцией.
Недостоверное декларирование и непредставление информации о состоянии – совершаются не в связи с непосредственным выполнением служебных обязанностей лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, а являются производными,
– заявил Бакумов.
В целом текст законопроекта остался таким, за который депутаты проголосовали в первом чтении.
Комитет поддержал запрет освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Как отметил нардеп, практика предыдущих лет показала, что это было массовое явление – подавляющее большинство правонарушителей освобождались от ответственности именно таким способом.
Что предусматривает законопроект
- Если лицо не задекларировало от 1 миллиона 135 тысяч гривен до 4 миллионов 540 тысяч гривен, предусмотрен штраф – до 68 тысяч гривен.
- В случае, если в декларации не указали большую сумму, – штраф от 68 до 85 тысяч гривен или лишение свободы до 2 лет и лишения права занимать определенные должности до 3 лет.