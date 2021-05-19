Нардепи погодили правку, за якою вказані кримінальні правопорушення стосуються не корупційних, а правопорушень, пов'язаних з корупцією. Це є основною зміною у законопроєкті.

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За словами голови підкомітету Олександра Бакумова, комітет розділив злочини які за змістом є корупційними та такі, які пов'язані з корупцією.

Недостовірне декларування та неподання інформації про статки – вчиняються не у зв'язку із безпосереднім виконанням службових обов'язків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а є похідними,

– заявив Бакумов.

Загалом текст законопроєкту залишився таким, за який парламентарі проголосували у першому читанні.

Комітет підтримав заборону звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. Як зауважив нардеп, практика попередніх років засвідчила, що це було масове явище – переважна більшість правопорушників звільнялися від відповідальності саме у такий спосіб.

Що передбачає законопроєкт