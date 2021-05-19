Нардепи погодили правку, за якою вказані кримінальні правопорушення стосуються не корупційних, а правопорушень, пов'язаних з корупцією. Це є основною зміною у законопроєкті.
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За словами голови підкомітету Олександра Бакумова, комітет розділив злочини які за змістом є корупційними та такі, які пов'язані з корупцією.
Недостовірне декларування та неподання інформації про статки – вчиняються не у зв'язку із безпосереднім виконанням службових обов'язків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а є похідними,
– заявив Бакумов.
Загалом текст законопроєкту залишився таким, за який парламентарі проголосували у першому читанні.
Комітет підтримав заборону звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. Як зауважив нардеп, практика попередніх років засвідчила, що це було масове явище – переважна більшість правопорушників звільнялися від відповідальності саме у такий спосіб.
Що передбачає законопроєкт
- Якщо особа не задекларувала від 1 мільйона 135 тисяч гривень до 4 мільйонів 540 тисяч гривень, передбачений штраф – до 68 тисяч гривень.
- У разі, якщо в декларації не вказали більшу суму, – штраф від 68 тисяч до 85 тисяч гривень або позбавлення волі до 2 років і позбавлення права обіймати певні посади до 3 років.