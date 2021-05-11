НАЗК має питання щодо понад 40 колишніх чиновників і політиків
Національне агентство з питань запобігання корупції викликало на розмову 41 колишнього чиновника та політика. Антикорпуціонери з'ясовуватимуть, чи ті не порушили законодавство.
Джерело:телеграм НАЗК
Зустрічі з ексчиновниками, які могли порушити порядок подання фінансової звітності, НАЗК проводитиме впродовж 4 днів. Зокрема з 11 по 14 травня.
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Кого НАЗК викликає на розмову
Агентство запросило представників таких партій:
- "Партія регіонів",
- "Народно-трудовий союз України",
- ВАРТА,
- "Порядок для України",
- "Національна платформа",
- "Біла Церква разом",
- ВО "Свобода"
- "Нова демократія",
- "Довіряй ділам",
- "Партія вінничан",
- "Родина",
- "Альянс за соціальну справедливість",
- ГР "Свідомі",
- "Важливий кожен",
- "Патріотична партія України",
- "За конкретні справи",
- Блок Вілкула "Українська перспектива",
- "Партія економічного відродження України".
НАЗК також викликало керівників виборчих фондів 2 кандидатів у народні депутати.
Крім того, у зв'язку з несвоєчасним поданням декларації запросили на розмову 21 чинного та колишнього чиновника.
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