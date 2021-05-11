В НАПК есть вопросы касательно более 40 бывших чиновников и политиков
Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало на разговор 41 бывшего чиновника и политика. Антикорпуционеры будут выяснять, нарушили те законодательство или нет.
Источник:телеграм НАПК
Встречи с экс-чиновниками, которые могли нарушить порядок представления финансовой отчетности, НАПК будет проводить в течение 4 дней. В частности с 11 по 14 мая.
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Кого НАПК вызывает на разговор
Агентство пригласило представителей таких партий:
- "Партия регионов",
- "Народно-трудовой союз Украины",
- ВАРТА,
- "Порядок для Украины",
- "Национальная платформа",
- "Белая Церковь вместе",
- ВО "Свобода"
- "Новая демократия",
- "Довіряй ділам",
- "Партия винничан",
- "Родина",
- "Альянс за социальную справедливость",
- ГР "Свідомі",
- "Важливий кожен",
- "Патриотическая партия Украины",
- "За конкретні справи",
- Блок Вилкула "Украинская перспектива",
- "Партия экономического возрождения Украины".
НАПК также вызвало руководителей избирательных фондов 2 кандидатов в народные депутаты.
Кроме того, в связи с несвоевременным представлением декларации пригласили на разговор 21 действующего и бывшего чиновника.
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