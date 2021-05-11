Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало на разговор 41 бывшего чиновника и политика. Антикорпуционеры будут выяснять, нарушили те законодательство или нет.

Встречи с экс-чиновниками, которые могли нарушить порядок представления финансовой отчетности, НАПК будет проводить в течение 4 дней. В частности с 11 по 14 мая.

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Кого НАПК вызывает на разговор

Агентство пригласило представителей таких партий:

"Партия регионов",

"Народно-трудовой союз Украины",

ВАРТА,

"Порядок для Украины",

"Национальная платформа",

"Белая Церковь вместе",

ВО "Свобода"

"Новая демократия",

"Довіряй ділам",

"Партия винничан",

"Родина",

"Альянс за социальную справедливость",

ГР "Свідомі",

"Важливий кожен",

"Патриотическая партия Украины",

"За конкретні справи",

Блок Вилкула "Украинская перспектива",

"Партия экономического возрождения Украины".

НАПК также вызвало руководителей избирательных фондов 2 кандидатов в народные депутаты.

Кроме того, в связи с несвоевременным представлением декларации пригласили на разговор 21 действующего и бывшего чиновника.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать законопроект, который возвращает лишение свободы за ложное декларирование.