НАТО підтримало запит на скликання надзвичайного засідання: Кулеба відповів, що обговорюватимуть

У відповідь на російські обстріли Рада Україна – НАТО збирається на надзвичайне засідання. Обговорення стосуватиметься зміцнення ППО нашої держави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 січня анонсував надзвичайне засідання Ради Україна – НАТО. Його скликатимуть як реакцію на інтенсивні ракетні та дронові атаки з боку Росії.

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Посилення ППО на порядку денному

Кулеба наголосив, що однією з найголовніших тем засідання буде підсилення протиповітряної оборони України. Це рішення демонструє євроатлантичну солідарність у боротьбі з російською агресією.

Альянс підтримав запит України на надзвичайне засідання Ради Україна – НАТО у відповідь на удари Росії. Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору.

Зазначимо, що Рада Україна – НАТО є важливим форумом для обговорення питань безпеки та координації дій у відповідь на військові дії Росії. Засідання набуває особливої ваги в контексті загострень ворожого повітряного терору та подій на полі бою.

Обстріли українських міст

Росія систематично використовує ракетні обстріли як інструмент ведення війни проти України, намагаючись зламати опір нашого народу та дестабілізувати ситуацію.

29 грудня 2023 року окупанти здійснили одну з наймасштабніших атак з початку повномасштабного вторгнення. Ворог використав 158 засобів повітряного нападу, зокрема крилаті ракети та ударні безпілотники.

Система протиповітряної оборони України продемонструвала високу ефективність, збивши значну частину ворожих цілей, однак наслідки атак були руйнівними: численні жертви серед цивільного населення та пошкодження інфраструктури.

Удари по столиці України, Києву, призвели до значних людських втрат, зруйнували житлові будинки та інші об'єкти, зокрема станцію метро. 1 січня у столиці люди не святкували перший день нового року, оскільки у місті був оголошений День жалоби.

Уже 2 січня Росія знову здійснила масовану атаку, але завдяки зусиллям оборонців неба було знищено більшість ракет та ударних безпілотників.

Постійні атаки загарбників вимагають від міжнародної спільноти посилення підтримки України, зокрема у постачанні сучасних систем ППО для зміцнення обороноздатності країни та захисту цивільного населення.