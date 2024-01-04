НАТО поддержало запрос на созыв чрезвычайного заседания: Кулеба ответил, что будут обсуждать

В ответ на российские обстрелы Совет Украина – НАТО собирается на чрезвычайное заседание. Обсуждение будет касаться укрепления ПВО нашего государства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 3 января анонсировал чрезвычайное заседание Совета Украина – НАТО. Его созовут как реакцию на интенсивные ракетные и дроновые атаки со стороны России.

Смотрите также Есть два варианта: с какой периодичностью россияне будут обстреливать Украину

Усиление ПВО на повестке дня

Кулеба подчеркнул, что одной из главных тем заседания будет усиление противовоздушной обороны Украины. Это решение демонстрирует евроатлантическую солидарность по борьбе с российской агрессией.

Альянс поддержал запрос Украины на чрезвычайное заседание Совета Украина – НАТО в ответ на удары России. Одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины. Важен сигнал евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора.

Отметим, что Совет Украина – НАТО является важным форумом для обсуждения вопросов безопасности и координации ответных действий на военные действия России. Заседание приобретает особый вес в контексте обострений вражеского воздушного террора и событий на поле боя.

Обстрелы украинских городов

Россия систематически использует ракетные обстрелы как инструмент ведения войны против Украины, пытаясь сломить сопротивление нашего народа и дестабилизировать ситуацию.

29 декабря 2023 года оккупанты совершили одну из самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения. Враг использовал 158 средств воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Система противовоздушной обороны Украины продемонстрировала высокую эффективность, сбив значительную часть вражеских целей, однако последствия атак были разрушительными: многочисленные жертвы среди гражданского населения и повреждение инфраструктуры.

Удары по столице Украины, Киеву, привели к значительным человеческим потерям, разрушили жилые дома и другие объекты, в том числе станцию метро. 1 января в столице люди не праздновали первый день нового года, поскольку в городе был объявлен День траура.

Уже 2 января Россия снова совершила массированную атаку, но благодаря усилиям защитников неба было уничтожено большинство ракет и ударных беспилотников.

Постоянные атаки захватчиков требуют от международного сообщества усиления поддержки Украины, в частности, в поставках современных систем ПВО для укрепления обороноспособности страны и защиты гражданского населения.