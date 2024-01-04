Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 січня анонсував надзвичайне засідання Ради Україна – НАТО. Його скликатимуть як реакцію на інтенсивні ракетні та дронові атаки з боку Росії.

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Посилення ППО на порядку денному

Кулеба наголосив, що однієї з найголовніших тем засідання буде підсилення протиповітряної оборони України. Це рішення демонструє євроатлантичну солідарність у боротьбі з російською агресією.

Альянс підтримав запит України на надзвичайне засідання Ради Україна – НАТО у відповідь на удари Росії. Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору.

Зазначимо, що Рада Україна – НАТО є важливим форумом для обговорення питань безпеки та координації дій у відповідь на військові дії Росії. Засідання набуває особливої ваги в контексті загострень ворожого повітряного терору та подій на полі бою.

Зверніть увагу! Перше засідання Ради Україна – НАТО відбувалося не так давно, 29 листопада в Бельгії. Власне, у Брюсселі міністри закордонних справ країн Альянс обговорили нарощування виробництва зброї та боєприпасів, ситуацію на фронті російсько-української війни, обговорення кроків, які потрібні для вступу України до НАТО.

Обстріли українських міст