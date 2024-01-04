Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 січня анонсував надзвичайне засідання Ради Україна – НАТО. Його скликатимуть як реакцію на інтенсивні ракетні та дронові атаки з боку Росії.
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Посилення ППО на порядку денному
Кулеба наголосив, що однієї з найголовніших тем засідання буде підсилення протиповітряної оборони України. Це рішення демонструє євроатлантичну солідарність у боротьбі з російською агресією.
Альянс підтримав запит України на надзвичайне засідання Ради Україна – НАТО у відповідь на удари Росії. Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору.
Зазначимо, що Рада Україна – НАТО є важливим форумом для обговорення питань безпеки та координації дій у відповідь на військові дії Росії. Засідання набуває особливої ваги в контексті загострень ворожого повітряного терору та подій на полі бою.
Обстріли українських міст
- Росія систематично використовує ракетні обстріли як інструмент ведення війни проти України, намагаючись зламати опір нашого народу та дестабілізувати ситуацію.
- 29 грудня 2023 року окупанти здійснили одну з наймасштабніших днів атак з початку повномасштабного вторгнення. Ворог використав 158 засобів повітряного нападу, зокрема крилаті ракети та ударні безпілотники.
- Система протиповітряної оборони України продемонструвала високу ефективність, збивши значну частину ворожих цілей, однак наслідки атак були руйнівними: численні жертви серед цивільного населення та пошкодження інфраструктури.
- Удари по столиці України, Києву, призвели до значних людських втрат, зруйнували житлові будинки та інші об'єкти, зокрема станцію метро. 1 січня у столиці люди не святкували перший день нового року, оскільки у місті був оголошений День жалоби.
- Уже 2 січня Росія знову здійснила масовану атаку, але завдяки зусиллям оборонців неба було знищено більшість ракет та ударних безпілотників.
- Постійні атаки загарбників вимагають від міжнародної спільноти посилення підтримки України, зокрема у постачанні сучасних систем ППО для зміцнення обороноздатності країни та захисту цивільного населення.