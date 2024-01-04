Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 3 января анонсировал чрезвычайное заседание Совета Украина – НАТО. Его созовут как реакцию на интенсивные ракетные и дроновые атаки со стороны России.

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Усиление ПВО на повестке дня

Кулеба подчеркнул, что одной из главных тем заседания будет усиление противовоздушной обороны Украины. Это решение демонстрирует евроатлантическую солидарность по борьбе с российской агрессией.

Альянс поддержал запрос Украины на чрезвычайное заседание Совета Украина – НАТО в ответ на удары России. Одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины. Важен сигнал евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора.

Отметим, что Совет Украина – НАТО является важным форумом для обсуждения вопросов безопасности и координации ответных действий на военные действия России. Заседание приобретает особый вес в контексте обострений вражеского воздушного террора и событий на поле боя.

Обратите внимание! Первое заседание Совета Украина – НАТО проходило не так давно, 29 ноября в Бельгии. В Брюсселе министры иностранных дел стран Альянса обсудили наращивание производства оружия и боеприпасов, ситуацию на фронте российско-украинской войны, обсуждение шагов, необходимых для вступления Украины в НАТО.

Обстрелы украинских городов