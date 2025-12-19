У Києві біля приймальні Коордштабу знайшли "радіомаячок": на місці поліція
- У Києві біля приймальні Коордштабу з питань поводження з військовополоненими знайдено невідомий предмет.
- На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує походження та функціонал схожого на "радіомаячок" пристрою.
Увечері четверга, 19 грудня, у Києві поблизу входу в приймальню Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими знайшли невідомий предмет. Він схожий на "радіомаячок".
Про інцидент співробітники одразу повідомили в поліцію та спеціальні профільні служби. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на КШППВ.
Що відомо про "радіомаячок"?
Схожий на "радіомаячок" предмет знайшли біля входу в громадську приймальню. На місці вже працює слідчо-оперативна група.
Правоохоронці з'ясовують походження та функціонал пристрою. Окрім того, вивчають усі можливі обставини його появи.
Довідка: громадська приймальня Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Києві – це відкритий публічний простір, створений для допомоги родинам полонених і зниклих безвісти військовослужбовців.
19 грудня вкотре відбулися репатріаційні заходи – в Україну повернули 1 003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.
За організаційної підтримки КШППВ 109 колишніх білоруських політв'язнів успішно доставили до Польщі та Литви.
Також у Коордштабі попередили, що шахраї використовують штучний інтелект, аби маніпулювати родинами захисників. Зокрема, зловмисники створюють підроблені зображення нібито полонених військових, намагаючись психологічно вплинути на близьких і виманити гроші або персональні дані.