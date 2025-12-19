У Києві біля приймальні Коордштабу знайшли "радіомаячок": на місці поліція

Увечері четверга, 19 грудня, у Києві поблизу входу в приймальню Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими знайшли невідомий предмет. Він схожий на "радіомаячок".

Про інцидент співробітники одразу повідомили в поліцію та спеціальні профільні служби. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на КШППВ.

Що відомо про "радіомаячок"?

Схожий на "радіомаячок" предмет знайшли біля входу в громадську приймальню. На місці вже працює слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з'ясовують походження та функціонал пристрою. Окрім того, вивчають усі можливі обставини його появи.

Довідка: громадська приймальня Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Києві – це відкритий публічний простір, створений для допомоги родинам полонених і зниклих безвісти військовослужбовців.

