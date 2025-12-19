В Киеве возле приемной Коордштаба нашли "радиомаячок": на месте полиция

Вечером четверга, 19 декабря, в Киеве возле входа в приемную Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными нашли неизвестный предмет. Он похож на "радиомаячок".

Об инциденте сотрудники сразу сообщили в полицию и специальные профильные службы. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на КШППВ.

Что известно о "радиомаячке"?

Похожий на "радиомаячок" предмет нашли у входа в общественную приемную. На месте уже работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители выясняют происхождение и функционал устройства. Кроме того, изучают все возможные обстоятельства его появления.

Справка: общественная приемная Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Киеве – это открытое публичное пространство, созданный для помощи семьям пленных и пропавших без вести военнослужащих.

