Об инциденте сотрудники сразу сообщили в полицию и специальные профильные службы. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на КШППВ.

Что известно о "радиомаячке"?

Похожий на "радиомаячок" предмет нашли у входа в общественную приемную. На месте уже работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители выясняют происхождение и функционал устройства. Кроме того, изучают все возможные обстоятельства его появления.

Справка: общественная приемная Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Киеве – это открытое публичное пространство, созданный для помощи семьям пленных и пропавших без вести военнослужащих.

  • 19 декабря в очередной раз состоялись репатриационные мероприятия – в Украину вернули 1 003 тела, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим.

  • При организационной поддержке КШППВ 109 бывших белорусских политзаключенных успешно доставили в Польшу и Литву.

  • Также в Коордштабе предупредили, что мошенники используют искусственный интеллект, чтобы манипулировать семьями защитников. В частности, злоумышленники создают поддельные изображения якобы пленных военных, пытаясь психологически повлиять на близких и выманить деньги или персональные данные.